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細緻的音效
飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。 查看所有優點
細緻的音效
飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。 查看所有優點
細緻的音效
飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。 查看所有優點
細緻的音效
飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。 查看所有優點
耳機外殼採用堅固的鋁合金製作，其防震效果可呈現最純淨的音效表現。此外，也可保護耳機不受每日使用的磨損與撕扯損害。
智慧型防糾結滑蓋可輕鬆將兩條耳機纜線整齊地擺放在一起，只要向上滑動即可。不必再費力處理糾結或打結！
釹是製造強大磁場的理想原料，可使語音線圈的靈敏度更高，低音反應更好，並提升整體音質。隨附重新打造的 8.6mm 釹磁石驅動器，可針對高頻做出靈敏反應，並確保純淨的音質清晰度。
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時保持連線
您的入耳式耳機隨附小、中、大 3 種尺寸的耳塞，方便您選出能完美貼合耳型的尺寸。
這款耳機與纜線之間採用柔軟但兼具耐用性及靈活度的接頭，有助於防止反覆彎折可能造成的損壞。
這款入耳式耳機設計精準，適合任何耳形。採用人體工學橢圓形導音管及流線型架構，永遠能確保最佳安全和舒適貼合的效果。
設計
音效
連線
內紙箱
外紙箱
包裝尺寸
產品規格