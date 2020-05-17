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耳罩式無線耳機

TAH4205WT/00
  • 感受低音的威力 感受低音的威力 感受低音的威力
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    Bluetooth

    耳罩式無線耳機

    TAH4205WT/00

    感受低音的威力

    以更強勁的低音享受震撼音效。這些無線耳罩式耳機配備低音強化按鈕，隨時都能恣意增強低音效果。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電，以及時尚的霧面色彩選擇。 查看所有優點

    耳罩式無線耳機

    感受低音的威力

    以更強勁的低音享受震撼音效。這些無線耳罩式耳機配備低音強化按鈕，隨時都能恣意增強低音效果。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電，以及時尚的霧面色彩選擇。 查看所有優點

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      感受低音的威力

      • 32 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳罩式
      • 精巧折疊
      • 播放時間長達 29 小時
      封閉式背部設計帶來絕佳隔音效果

      封閉式背部設計帶來絕佳隔音效果

      低音強化按鈕。輕觸即可發出更強勁的低音

      這款耳罩式耳機具備強力 32 公釐釹磁石音效驅動器，可呈現清脆音效和豐富低音。如果想要加強效果，只要按下低音強化按鈕，就能立即感受到與眾不同之處。

      29 小時的播放時間。USB-C 充電

      透過 USB-C 充電 2 小時即可播放長達 29 小時。如果電力開始有不足的狀況，快速充電 15 分鐘就能讓音樂繼續播放 4 小時。

      輕型可調式襯墊頭帶

      這款耳罩式耳機提供時尚的霧面配色，配備的襯墊頭帶輕盈到幾乎感覺不出它的存在。柔軟的耳罩清楚標示出左耳/右耳，並可調整至適合您的角度。

      平折式設計，方便收納

      低音搖滾。耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，行動方便。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      不喜歡目前的曲目？長按即可跳過。想要拒絕通話？只要按一下按鈕，就能完成動作。智慧型藍牙配對代表這款耳機會記住最後配對的裝置。

      智慧配對。自動尋找藍牙裝置

      長按一下多功能按鈕，即可開始配對這些無線藍牙耳機。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

      輕巧折疊式設計，方便攜帶

      真正的輕巧折疊式設計，非常適合旅行用，能讓您隨身攜帶個人專屬音樂。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        敏感度
        110 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大功率輸入
        30 mW
        驅動器類型
        動態

      • 連線

        藍牙版本
        5.0
        支援的編碼
        SBC
        最大範圍
        最多 10
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線
        麥克風
        內建麥克風

      • 便利

        控制類型
        按鈕

      • 設計

        色彩
        白色
        配戴方式
        頭帶
        折疊式設計
        無效果
        耳形貼合
        耳罩式
        耳罩類型
        封閉式背部
        貼耳材質
        合成皮革

      • 功率

        音樂播放時間
        29
        通話時間
        21 小時
        電池類型 (耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳機)
        250 mAh
        待機時間電池壽命
        166 小時
        充電時間
        2
        快速充電時間
        15 分鐘可播放 4 小時
        電池數量
        1 入
        電池重量 (總計)
        5.3 公克
        充電式

      • 配件

        充電纜線
        USB-C 纜線
        快速入門指南

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        21.2
        寬度
        17
        高度
        24
        總重
        1.043
        淨重
        0.5415
        皮重
        0.5015
        GTIN
        1 48 95229 11028 8

      • 產品規格

        高度
        18.5
        寬度
        16.5
        深度
        4
        重量
        0.15

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        22.5
        寬度
        19.5
        深度
        5
        總重
        0.286
        淨重
        0.1805
        皮重
        0.1055
        EAN
        48 95229 11028 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20110 1

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