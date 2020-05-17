這款耳罩式耳機具備強力 32 公釐釹磁石音效驅動器，可呈現清脆音效和豐富低音。如果想要加強效果，只要按下低音強化按鈕，就能立即感受到與眾不同之處。
透過 USB-C 充電 2 小時即可播放長達 29 小時。如果電力開始有不足的狀況，快速充電 15 分鐘就能讓音樂繼續播放 4 小時。
這款耳罩式耳機提供時尚的霧面配色，配備的襯墊頭帶輕盈到幾乎感覺不出它的存在。柔軟的耳罩清楚標示出左耳/右耳，並可調整至適合您的角度。
低音搖滾。耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，行動方便。
不喜歡目前的曲目？長按即可跳過。想要拒絕通話？只要按一下按鈕，就能完成動作。智慧型藍牙配對代表這款耳機會記住最後配對的裝置。
長按一下多功能按鈕，即可開始配對這些無線藍牙耳機。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
真正的輕巧折疊式設計，非常適合旅行用，能讓您隨身攜帶個人專屬音樂。
音效
連線
便利
設計
功率
配件
外紙箱
產品規格
包裝尺寸
UPC
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