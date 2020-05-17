耳罩式無線耳機
感受低音的威力
以更強勁的低音享受震撼音效。這些無線耳罩式耳機配備低音強化按鈕，隨時都能恣意增強低音效果。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電，以及時尚的霧面色彩選擇。
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感受低音的威力 32 公釐驅動器/封閉式背部 耳罩式 精巧折疊 播放時間長達 29 小時 低音強化按鈕。輕觸即可發出更強勁的低音
這款耳罩式耳機具備強力 32 公釐釹磁石音效驅動器，可呈現清脆音效和豐富低音。如果想要加強效果，只要按下低音強化按鈕，就能立即感受到與眾不同之處。
29 小時的播放時間。USB-C 充電
透過 USB-C 充電 2 小時即可播放長達 29 小時。如果電力開始有不足的狀況，快速充電 15 分鐘就能讓音樂繼續播放 4 小時。
輕型可調式襯墊頭帶
這款耳罩式耳機提供時尚的霧面配色，配備的襯墊頭帶輕盈到幾乎感覺不出它的存在。柔軟的耳罩清楚標示出左耳/右耳，並可調整至適合您的角度。
平折式設計，方便收納
低音搖滾。耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，行動方便。
多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話
不喜歡目前的曲目？長按即可跳過。想要拒絕通話？只要按一下按鈕，就能完成動作。智慧型藍牙配對代表這款耳機會記住最後配對的裝置。
智慧配對。自動尋找藍牙裝置
長按一下多功能按鈕，即可開始配對這些無線藍牙耳機。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
輕巧折疊式設計，方便攜帶
真正的輕巧折疊式設計，非常適合旅行用，能讓您隨身攜帶個人專屬音樂。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
32 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
110 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
麥克風
內建麥克風 藍牙版本
5.0 以上 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
21.2
cm 包裝數
3 寬度
17
cm 總重
1.043
kg 高度
24
cm GTIN
1 48 95229 11029 5 淨重
0.5415
kg 皮重
0.5015
kg
便利
控制類型
按鈕
功率
充電式
是 電池數量
1 入 音樂播放時間
29
小時 通話時間
21 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 4hrs 電池重量 (總計)
5.3
g 待機時間電池壽命
166 hr 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
22.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
19.5
cm 深度
5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11029 8 總重
0.286
kg 淨重
0.1805
kg 皮重
0.1055
kg
產品尺寸
高度
18.5
cm 寬度
16.5
cm 深度
4
cm 重量
0.15
kg
配件
快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線
設計
色彩
紅色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
無效果 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
UPC
UPC
8 40063 20111 8
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