洗鍊造型。優異音效。
這款洗鍊的覆耳式無線耳機讓每天歌舞昇平。搭配動人音效及先進的抗噪技術，每個播放清單和播客都是享受。想聊天嗎？通話音質也清晰無比。
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40 公釐驅動器，提供絕佳音效
完美調校的 40 公釐驅動器，為每首歌曲或播客演繹豐富細節及低音效果。甚至可以使用隨附纜線插入，並享受最愛串流服務提供的高解析度音訊檔案。不聽時可使用漂亮的硬殼收納盒保護耳機安全無虞。
採用抗噪 Pro 技術的俐落設計
這款輕量耳機不僅外型出色，還能讓您專心收聽想要的內容。先進的抗噪功能可過濾周遭環境中不想要的聲音。必要時，感知模式能將您帶回身處的世界。
飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能
飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換。
輕型的小巧設計
輕量設計給您更好的配戴體驗。精巧設計方便您隨身攜帶
柔軟耳墊，長時間使用也倍感舒適
柔軟耳墊提供長時間配戴的舒適感，讓您可以視需要長時間配戴耳機
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
21.6
cm 包裝數
3 寬度
21
cm 總重
1.742
kg 高度
26.3
cm GTIN
1 48 95229 14021 6 淨重
0.909
kg 皮重
0.833
kg
便利
自動關機
是 音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
功率
充電式
是 電池數量
1 入 通話時間
35 小時 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
45
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
60
小時 快速充電時間
15 mins for 3 hrs 電池容量 (耳機)
600
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
25.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
19.45
cm 深度
6.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 14021 9 總重
0.5
kg 淨重
0.303
kg 皮重
0.197
kg
產品尺寸
高度
21
cm 寬度
18.7
cm 深度
5
cm 重量
0.271
kg
配件
音訊線
3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺 快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
內折式 貼耳材質
布料 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
ANC 功能
ANC 科技
混合 感知模式
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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