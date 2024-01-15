恣意沉醉
無論工作或遊戲，這款無線抗噪耳機都能方便隨行，輕鬆寫意任遨遊！適應性降噪功能和舒適的覆耳式貼合設計，讓您盡情沉醉。享受豐富的細膩音效，遊戲和電影也有適用的低延遲設定。
恣意沉醉 降噪 Pro 輕量覆耳式耳機 自然音效。動態低音 播放時間長達 60 小時 身歷其境的降噪 Pro
主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。
輕巧、舒適、可折疊，而且時尚！
圓形耳罩式固定座和時尚的外框，賦予這款覆耳式耳機獨特的風格品味。記憶泡棉耳罩襯墊讓您在長時間聆聽的同時，依然倍感舒適。耳罩可平折並向內旋轉，方便收納在口袋或包包裡。
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
40 公釐驅動器讓您享受豐富音效，而覆耳式貼合則提供優異的被動式抗噪功能。只要透過多功能按鈕或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，就能充分享受最愛的低音音場所帶來的震撼力，而無需調高音量。
播放時間達 60 小時 (開啟降噪功能時為 45 小時)
即使開啟降噪功能，也可暢享超過一天的聆聽體驗。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便能提供 3 小時電力。您也可以使用 USB-C 纜線，透過 USB-C 連接埠插入任何智慧型裝置。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
穩固的藍牙多點連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
是否曾經忘記關掉耳機？在輔助應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。此應用程式也能讓您管理已連線的裝置，或是關閉適應性降噪功能，自行控制音量。此外，還有一系列的預設音效風格：語音最適合播客使用！
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，這些無線耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！大型驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。
音效
音響系統
封閉式 頻率範圍
7 - 40,000 Hz 阻抗
32 歐姆 敏感度
96 dB (1k Hz) 喇叭直徑
40
mm 最大輸入功率
30
mW 驅動器類型
動態 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.2 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
21.6
cm 包裝數
3 寬度
21
cm 總重
1.742
kg 高度
26.3
cm GTIN
1 48 95229 14022 3 淨重
1.12
kg 皮重
0.622
kg
便利
自動關機
是 音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕
功率
電池數量
1 入 通話時間
35 小時 充電時間
2 小時
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
45
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
60
小時 快速充電時間
15 mins for 3 hrs 電池重量 (總計)
12.4
g 電池容量 (耳機)
600
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
25.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
19.45
cm 深度
6.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 14022 6 總重
0.5
kg 淨重
0.303
kg 皮重
0.197
kg
產品尺寸
高度
21
cm 寬度
18.7
cm 深度
5
cm 重量
0.271
kg
配件
音訊線
3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺 快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
白 配戴方式
頭帶 折疊式設計
平折/輕巧折疊 貼耳材質
布料 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
ANC 功能
ANC 科技
混合 感知模式
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下 ANC 按鈕 語音助理支援
是
