飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項

是否曾經忘記關掉耳機？在輔助應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。此應用程式也能讓您管理已連線的裝置，或是關閉適應性降噪功能，自行控制音量。此外，還有一系列的預設音效風格：語音最適合播客使用！