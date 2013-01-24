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無線耳機

TAKH402BL/00
  • 像巨星般閃亮 像巨星般閃亮 像巨星般閃亮
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    無線耳機

    TAKH402BL/00

    像巨星般閃亮

    為他們備妥時髦的耳罩式耳機，盡情搖滾。這些堅固的無線耳機音量限制為 85 dB。耳罩中的 LED 面板能讓孩子利用色彩繽紛的燈光點亮自己的風格。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      像巨星般閃亮

      • 32 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳罩式
      • 柔軟耳墊

      20 小時播放時間。無線不糾結

      從旅行出遊到足夠使用一週的螢幕時間，孩子一定會愛上這款無線耳罩式耳機。充電一次就能播放 20 小時的音樂：足夠讓您多玩幾天或更久。

      32 公釐音效驅動器。清晰音效

      這款耳機經過特殊設計，能保護年輕人的耳朵，具備 32 公釐音效驅動器，音量限制在 85 dB。您可以安心確信孩子們在享受他們的音樂、影片和遊戲。

      舒適的耳墊和頭帶襯墊。適合年輕人的耳朵

      無論是聆聽音樂或觀賞喜愛的 YouTube 創作者，柔軟的耳罩襯墊和柔軟的頭帶襯墊都能讓孩子倍感舒適。

      客製化耳罩。隨附貼紙

      隨附貼紙組，讓孩子隨心所欲裝飾這些耳機！

      可平折的輕巧折疊式設計。收納方便

      這款無線耳罩式兒童耳機採用智慧型設計，可雙向折疊。您可以將它們平折，最適合放在臥室抽屜中。您也可以向內平折，打造出可放入外套口袋與包包的輕便組合。

      可調式彈性頭帶。扭轉也行，折彎也可以

      耐用的彈性頭帶可輕鬆調整，也十分堅固，能承受被丟進背包裡或掉落地面的衝擊。甚至可以使勁扭轉，也不會斷裂。無論孩子們有多突發奇想，這款耳機都能完好無缺。

      耳罩內的 LED 燈面板

      耳罩採用 LED 面板，可點亮您的獨特時髦風格。有四種變化選擇：紅燈、綠燈、藍燈，或是三種燈光的混合選擇！只要按下耳罩上的按鈕，即可循環顯示各種燈光選項。

      智慧配對。自動尋找藍牙裝置

      長按一下多功能按鈕，即可開始配對這些無線藍牙耳機。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

      使用便利的按鈕控制

      使用便利的按鈕控制，讓孩子可輕鬆接聽電話、跳過曲目或暫停正在聆聽的內容。完全不需碰到智慧型手機。耳罩底部的音量按鈕與 LED 指示燈按鈕一樣容易找到。

      音量限制在 85 dB

      您可以安心確信孩子們在享受他們的音樂、影片和遊戲。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        最大功率輸入
        10mW
        振膜
        PET
        敏感度
        95dB
        類型
        動態

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 保留通話
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        待機時間
        800 小時
        通話時間
        20 小時
        音樂播放時間
        20  hr

      • 設計

        顏色
        藍色

      • 產品規格

        高度
        16  cm
        寬度
        3.5  cm
        深度
        15  cm
        重量
        0.114  kg

      • 包裝尺寸

        內含產品件數
        1
        高度
        20  cm
        寬度
        17  cm
        深度
        4.5  cm
        總重
        0.215  kg
        淨重
        0.123  kg
        皮重
        0.092  kg
        EAN
        48 95229 10095 4

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        23.5  cm
        寬度
        19.6  cm
        高度
        16.1  cm
        總重
        0.796  kg
        淨重
        0.369  kg
        皮重
        0.427  kg
        GTIN
        1 48 95229 10095 1

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