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從旅行出遊到足夠使用一週的螢幕時間，孩子一定會愛上這款無線耳罩式耳機。充電一次就能播放 20 小時的音樂：足夠讓您多玩幾天或更久。
這款耳機經過特殊設計，能保護年輕人的耳朵，具備 32 公釐音效驅動器，音量限制在 85 dB。您可以安心確信孩子們在享受他們的音樂、影片和遊戲。
無論是聆聽音樂或觀賞喜愛的 YouTube 創作者，柔軟的耳罩襯墊和柔軟的頭帶襯墊都能讓孩子倍感舒適。
隨附貼紙組，讓孩子隨心所欲裝飾這些耳機！
這款無線耳罩式兒童耳機採用智慧型設計，可雙向折疊。您可以將它們平折，最適合放在臥室抽屜中。您也可以向內平折，打造出可放入外套口袋與包包的輕便組合。
耐用的彈性頭帶可輕鬆調整，也十分堅固，能承受被丟進背包裡或掉落地面的衝擊。甚至可以使勁扭轉，也不會斷裂。無論孩子們有多突發奇想，這款耳機都能完好無缺。
耳罩採用 LED 面板，可點亮您的獨特時髦風格。有四種變化選擇：紅燈、綠燈、藍燈，或是三種燈光的混合選擇！只要按下耳罩上的按鈕，即可循環顯示各種燈光選項。
長按一下多功能按鈕，即可開始配對這些無線藍牙耳機。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
使用便利的按鈕控制，讓孩子可輕鬆接聽電話、跳過曲目或暫停正在聆聽的內容。完全不需碰到智慧型手機。耳罩底部的音量按鈕與 LED 指示燈按鈕一樣容易找到。
您可以安心確信孩子們在享受他們的音樂、影片和遊戲。
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