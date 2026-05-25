使用復古動畫，呈現清晰色彩

即使是顯示器也知道如何激發令人興奮的體驗。您可欣賞卡匣旋轉、黑膠轉動、等化器線條彈跳，或挑選復古桌布。基本控制項和曲目資訊仍會顯示出來，您可透過實體按鈕或我們的輔助應用程式來變更或調整顯示器亮度。