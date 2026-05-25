搜尋關鍵字

  • The Roller The Roller The Roller

    Moving Sound 無線喇叭

    TAMS60Y/00

    The Roller

    經典重生。The Roller 將真實立體聲音效與流暢的連線能力整合至其不同凡響的 80 年代經典風格。The Roller 設計大膽、聲音宏亮，能傳遞出渾厚、俐落的低音，音質強而有力且精準無誤。

    查看所有優點

    提供:

    Moving Sound 無線喇叭

    類似產品

    See all 藍牙喇叭

    The Roller

    • 震撼音效，復古造型
    • 最高 120W (60W RMS)
    • 播放時間長達 24 小時
    • IP67 防塵/防水
    重新改造 80 年代的經典造型

    重新改造 80 年代的經典造型

    The Roller 外觀看起來或許像是屬於混音帶時代的產品，但實際上已經過重新打造，能提供比以往更深沉的 120 W (60 W RMS) 最高功率和低音。如果您在戶外，則可開啟律動音效，保持強力放送低音，而且音質在開闊空間也很清晰。

    新派音效技術，主動式雙向立體聲系統

    新派音效技術，主動式雙向立體聲系統

    兩個 3.5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。

    Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊

    Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊

    Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Roller 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。

    Auracast™ 提供多喇叭設定功能

    Auracast™ 提供多喇叭設定功能

    如果您在舉行派對，或只想要更大的音量，可以使用 Auracast™ 將 The Roller 的音樂廣播至不限數量的相容喇叭。LC3 編碼支援更好的音效，而且透過我們的輔助應用程式讓，輕輕鬆鬆就能完成設定。

    專為長時播放打造

    專為長時播放打造

    充電式鋰離子電池可提供長達 24 小時的播放時間，在使用壽命結束時也能輕鬆替換。快速充電 15 分鐘即可聆聽長達 3.5 小時的音樂，而完整充電約需 4 小時。如果手機電力不足，您可以將其插入 The Roller 的內建行動電源，如此就能持續播放手機的播放清單。

    採用 IP67 防塵/防水保護設計，讓您移動自如

    採用 IP67 防塵/防水保護設計，讓您移動自如

    The Roller 採用 IP67 防塵和防水等級，並附上內建攜帶握把，隨時隨地都能享受美好時光。公園草坪、泳池甲板、城市街道、佈滿灰塵的舞池，只要把喇叭放好，將音量調高就能盡情播放音樂。

    飛利浦娛樂應用程式，以聰明方式掌控 The Roller

    飛利浦娛樂應用程式，以聰明方式掌控 The Roller

    您可以使用我們的輔助應用程式開啟律動音效以進行室外播放、選擇彩色顯示的動畫或桌布，並進行更新韌體等各種操作。此外，應用程式還能讓您輕鬆透過 Auracast™ 連接其他喇叭。

    GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

    GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

    我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

    使用復古動畫，呈現清晰色彩

    即使是顯示器也知道如何激發令人興奮的體驗。您可欣賞卡匣旋轉、黑膠轉動、等化器線條彈跳，或挑選復古桌布。基本控制項和曲目資訊仍會顯示出來，您可透過實體按鈕或我們的輔助應用程式來變更或調整顯示器亮度。

    LED 環狀指示燈會隨著音樂起舞或營造氣氛

    在藍綠色與粉紅色光線中盡情狂歡，或搭配柔和白光，帶入恬淡的氣氛。精密調校的 LED 環狀指示燈能與節奏同步，您可以輕鬆切換模式以配合現場氛圍。不論是霓虹舞台 (Neon Stage)、人群脈動 (Crowd Pulse)、電玩故障風 (Arcade Glitch)、低音節奏 (Bassline)，全由您決定。

    技術規格

    • 音效

      輸出功率 (RMS)
      60W
      音效系統
      Stereo
      加強音效
      Bass+
      頻率反應
      50 Hz - 20 KHz
      輸出功率 (最大)
      120 瓦

    • 喇叭

      驅動器配置
      2-way
      聲道數量
      2
      高頻喇叭數量
      2
      低音喇叭數量
      2
      被動反射器
      2
      高頻喇叭阻抗
      4  ohm
      高頻喇叭直徑
      1 吋
      低音喇叭直徑
      3.5 吋
      低音喇叭阻抗
      4 歐姆

    • 連線能力

      纜線類型
      USB 充電纜線 (C 型)
      USB
      • Type-C (charging)
      • support audio playback via USB-C to A cable (not included)
      藍牙版本
      6.0
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • Multipoint (Multipair) support
      • Streaming Format: SBC, LC3
      藍牙範圍
      Line of sight, 20m or 66ft
      DLNA 標準
      No
      多喇叭連接
      Yes
      多喇叭情境
      • Broadcasting
      • Receiving
      • Stereo
      多喇叭技術
      • Auracast TX/RX
      • TWS

    • 便利

      自動關機
      Yes
      容易安裝
      Automatic pairing
      音量控制
      Up/ Down
      防水
      IP67
      照明效果
      是，5 種燈光模式
      防塵
      IP67
      顯示畫面
      IPS

    • 相容性

      智慧型手機/平板電腦應用程式控制
      Yes

    • 功率

      電池容量
      5200mAh，7.3V
      電池類型
      Li-ion (replaceable)
      待機消耗功率
      <0.8W (顯示器開啟)
      電池作業時間
      24  小時
      充電時間
      3  小時
      行動電源

    • 包裝尺寸

      高度
      25  cm
      包裝類型
      盒子
      貨架放置類型
      平置
      寬度
      41.5  cm
      深度
      17  cm
      內含產品件數
      1
      總重
      3.07  kg
      淨重
      2.362  kg
      皮重
      0.708  kg

    • 產品尺寸

      高度
      19.15  cm
      寬度
      38  cm
      深度
      11.85  cm
      重量
      2.3  kg

    • 配件

      附配件
      • Quick start guide
      • World Wide Warranty leaflet
      • Safety warranty sheet
      纜線
      USB charging cable

    • 設計

      色彩
      Yellow

    • 永續性

      塑膠外殼
      contains 70% GRS-certified recycled post-consumer PC + ABS TE-00132492

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    • Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。
    • IP67 等級代表喇叭驅動器可防塵，也可沒入水中 1 公尺深長達 30 分鐘。

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。