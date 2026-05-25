The Roller
經典重生。The Roller 將真實立體聲音效與流暢的連線能力整合至其不同凡響的 80 年代經典風格。The Roller 設計大膽、聲音宏亮，能傳遞出渾厚、俐落的低音，音質強而有力且精準無誤。
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The Roller 震撼音效，復古造型 最高 120W (60W RMS) 播放時間長達 24 小時 IP67 防塵/防水 重新改造 80 年代的經典造型
The Roller 外觀看起來或許像是屬於混音帶時代的產品，但實際上已經過重新打造，能提供比以往更深沉的 120 W (60 W RMS) 最高功率和低音。如果您在戶外，則可開啟律動音效，保持強力放送低音，而且音質在開闊空間也很清晰。
新派音效技術，主動式雙向立體聲系統
兩個 3.5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。
Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊
Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Roller 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。
Auracast™ 提供多喇叭設定功能
如果您在舉行派對，或只想要更大的音量，可以使用 Auracast™ 將 The Roller 的音樂廣播至不限數量的相容喇叭。LC3 編碼支援更好的音效，而且透過我們的輔助應用程式讓，輕輕鬆鬆就能完成設定。
專為長時播放打造
充電式鋰離子電池可提供長達 24 小時的播放時間，在使用壽命結束時也能輕鬆替換。快速充電 15 分鐘即可聆聽長達 3.5 小時的音樂，而完整充電約需 4 小時。如果手機電力不足，您可以將其插入 The Roller 的內建行動電源，如此就能持續播放手機的播放清單。
採用 IP67 防塵/防水保護設計，讓您移動自如
The Roller 採用 IP67 防塵和防水等級，並附上內建攜帶握把，隨時隨地都能享受美好時光。公園草坪、泳池甲板、城市街道、佈滿灰塵的舞池，只要把喇叭放好，將音量調高就能盡情播放音樂。
飛利浦娛樂應用程式，以聰明方式掌控 The Roller
您可以使用我們的輔助應用程式開啟律動音效以進行室外播放、選擇彩色顯示的動畫或桌布，並進行更新韌體等各種操作。此外，應用程式還能讓您輕鬆透過 Auracast™ 連接其他喇叭。
GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
使用復古動畫，呈現清晰色彩
即使是顯示器也知道如何激發令人興奮的體驗。您可欣賞卡匣旋轉、黑膠轉動、等化器線條彈跳，或挑選復古桌布。基本控制項和曲目資訊仍會顯示出來，您可透過實體按鈕或我們的輔助應用程式來變更或調整顯示器亮度。
LED 環狀指示燈會隨著音樂起舞或營造氣氛
在藍綠色與粉紅色光線中盡情狂歡，或搭配柔和白光，帶入恬淡的氣氛。精密調校的 LED 環狀指示燈能與節奏同步，您可以輕鬆切換模式以配合現場氛圍。不論是霓虹舞台 (Neon Stage)、人群脈動 (Crowd Pulse)、電玩故障風 (Arcade Glitch)、低音節奏 (Bassline)，全由您決定。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率 (RMS)
60W 音效系統
Stereo 加強音效
Bass+ 頻率反應
50 Hz - 20 KHz 輸出功率 (最大)
120 瓦
喇叭
驅動器配置
2-way 聲道數量
2 高頻喇叭數量
2 低音喇叭數量
2 被動反射器
2 高頻喇叭阻抗
4
ohm 高頻喇叭直徑
1 吋 低音喇叭直徑
3.5 吋 低音喇叭阻抗
4 歐姆
連線能力
纜線類型
USB 充電纜線 (C 型) USB 藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 藍牙範圍
Line of sight, 20m or 66ft DLNA 標準
No 多喇叭連接
Yes 多喇叭情境
Broadcasting
Receiving
Stereo 多喇叭技術
便利
自動關機
Yes 容易安裝
Automatic pairing 音量控制
Up/ Down 防水
IP67 照明效果
是，5 種燈光模式 防塵
IP67 顯示畫面
IPS
相容性
智慧型手機/平板電腦應用程式控制
Yes
功率
電池容量
5200mAh，7.3V 電池類型
Li-ion (replaceable) 待機消耗功率
<0.8W (顯示器開啟) 電池作業時間
24
小時 充電時間
3
小時 行動電源
是
包裝尺寸
高度
25
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
平置 寬度
41.5
cm 深度
17
cm 內含產品件數
1 總重
3.07
kg 淨重
2.362
kg 皮重
0.708
kg
產品尺寸
高度
19.15
cm 寬度
38
cm 深度
11.85
cm 重量
2.3
kg
配件
附配件 纜線
USB charging cable
設計
色彩
Yellow
永續性
塑膠外殼
contains 70% GRS-certified recycled post-consumer PC + ABS TE-00132492
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。 IP67 等級代表喇叭驅動器可防塵，也可沒入水中 1 公尺深長達 30 分鐘。
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