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Moving Sound無線喇叭

TAMS80B/00

提供

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The Tube

大膽輪廓、復古配色、現代動能。The Tube 讓 80 年代經典重現生機，帶來更飽滿、更寬廣的立體聲音效與無縫連線體驗。從居家歡聚到街頭派對，調高音量，讓音樂四處傳播。

查看所有優點

The Tube

  • 震撼音效，復古造型

  • 280 W 最大功率（140 W RMS）

  • 長達 24 小時播放時間

  • IP67 防塵／防水

重新改造 80 年代的經典造型

重新改造 80 年代的經典造型

隱匿在 The Tube 經典外型下的是雙向立體聲系統，能提供最高 280 W (140 W RMS) 的功率，以及更廣闊、更令人沈醉的音場。如果派對移到戶外，您可以開啟律動音效，讓低音更有力量，並在開闊空間保持清晰的音質。

新派音效技術，主動式雙向立體聲系統

新派音效技術，主動式雙向立體聲系統

兩個 5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。

Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊

Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊

Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Tube 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。

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免責聲明

  1. Bluetooth® 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。Auracast™ 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的商標。

  2. IP67 防護等級表示喇叭驅動單體完全防塵，並可在最深 1 m 的水中浸泡最長 30 分鐘。