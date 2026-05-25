產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
震撼音效，復古造型
280 W 最大功率（140 W RMS）
長達 24 小時播放時間
IP67 防塵／防水
隱匿在 The Tube 經典外型下的是雙向立體聲系統，能提供最高 280 W (140 W RMS) 的功率，以及更廣闊、更令人沈醉的音場。如果派對移到戶外，您可以開啟律動音效，讓低音更有力量，並在開闊空間保持清晰的音質。
兩個 5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。
Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Tube 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。
Bluetooth® 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。Auracast™ 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的商標。
IP67 防護等級表示喇叭驅動單體完全防塵，並可在最深 1 m 的水中浸泡最長 30 分鐘。