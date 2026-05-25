產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
震撼音效，復古造型
最高 280 W (140 W RMS)
播放時間長達 24 小時
IP67 防塵/防水
隱匿在 The Tube 經典外型下的是雙向立體聲系統，能提供最高 280 W (140 W RMS) 的功率，以及更廣闊、更令人沈醉的音場。如果派對移到戶外，您可以開啟律動音效，讓低音更有力量，並在開闊空間保持清晰的音質。
兩個 5.25 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。
Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Tube 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。
IP67 等級代表喇叭驅動器可防塵，也可沒入水中 1 公尺深長達 30 分鐘。