Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊

Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Tube 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。