這款舒適的耳塞式耳機可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。讓您可以清楚聽見每一個節拍和字句！三種尺寸的柔軟可互換式矽膠耳塞護套，實現真正的舒適感受。
這款超小型充電盒體積小巧，卻能提供貨真價實的威力。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 12 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可享用多一小時的播放時間！
IPX4 等級加上強力 6 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音！這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此您不需要擔心臨時遇到下雨。
耳塞上的內建控制功能，讓您按下按鍵即可暫停音樂、接聽電話與喚醒手機的語音助理。配對成功後，只要將耳機從充電盒中取出，便會立即與手機重新連線。
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。
音效
電信
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