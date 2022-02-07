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真無線耳機

TAT1207WT/00
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    真無線耳機

    TAT1207WT/00

    輕鬆攜行

    隨手一拿、連接，帶著走！這款超棒的真無線耳機隨附超小巧充電盒，放入口袋就能隨身攜帶，提供可靠又便利的音效體驗。IPX4 防潑濺抗汗設計，播放時間長達 18 小時！ 查看所有優點

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    輕鬆攜行

    隨手一拿、連接，帶著走！這款超棒的真無線耳機隨附超小巧充電盒，放入口袋就能隨身攜帶，提供可靠又便利的音效體驗。IPX4 防潑濺抗汗設計，播放時間長達 18 小時！ 查看所有優點

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      輕鬆攜行

      • 舒適貼合的耳塞式耳機
      • 超小型的充電盒
      • IPX4 防潑濺/抗汗水
      • 播放時間長達 18 小時

      穩固舒適的耳內貼合度

      這款舒適的耳塞式耳機可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。讓您可以清楚聽見每一個節拍和字句！三種尺寸的柔軟可互換式矽膠耳塞護套，實現真正的舒適感受。

      超小型的 USB-C 充電盒

      這款超小型充電盒體積小巧，卻能提供貨真價實的威力。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 12 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可享用多一小時的播放時間！

      IPX4 防潑濺且抗汗水

      IPX4 等級加上強力 6 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音！這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此您不需要擔心臨時遇到下雨。

      內建控制。簡易配對

      耳塞上的內建控制功能，讓您按下按鍵即可暫停音樂、接聽電話與喚醒手機的語音助理。配對成功後，只要將耳機從充電盒中取出，便會立即與手機重新連線。

      使用單一耳塞式耳機以單聲道模式撥打電話

      經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        6 公釐
        敏感度
        97 dB (1k Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大功率輸入
        3 mW
        驅動器類型
        動態

      • 電信

        用於通話的麥克風
        1 個麥克風

      • 連線

        藍牙版本
        5.2
        支援的編碼
        SBC
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 便利

        防水
        IPX4
        TWS 適用的單聲道模式
        控制類型
        按鈕

      • 設計

        色彩
        白色
        耳形貼合
        耳塞式
        入耳貼合類型
        矽膠耳塞
        貼耳材質
        矽膠

      • 功率

        音樂播放時間
        6 + 12  hr
        電池類型 (耳塞式耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳塞式耳機)
        40 mAh
        電池類型 (充電盒)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (充電盒)
        280 mAh
        通話時間
        6 小時
        充電時間
        2  hr
        快速充電時間
        15 分鐘可播放 1 小時
        電池數量
        3 個
        電池重量 (總計)
        7.8 公克
        充電式

      • 語音助理

        語音助理支援
        相容的語音助理
        語音助理啟動
        手動

      • 配件

        耳塞
        3 種尺寸 (小、中、大)
        充電盒
        充電纜線
        USB-C 纜線，200 公釐
        快速入門指南

      • 尺寸

        耳塞尺寸 (寬x深x高)
        2.41 x 2.16 x 2.05  cm
        充電盒尺寸 (寬x深x高)
        5.79 x 3.61 x 2.57  cm
        總重量
        0.034  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        EAN
        48 95229 12583 4
        深度
        3  cm
        寬度
        9.5  cm
        高度
        17.5  cm
        總重
        0.094  kg
        淨重
        0.058  kg
        皮重
        0.036  kg

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        GTIN
        1 48 95229 12583 1
        高度
        35.5  cm
        寬度
        22.2  cm
        長度
        22.2  cm
        總重
        3.03  kg
        淨重
        1.392  kg
        皮重
        1.638  kg

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        GTIN
        2 48 95229 12583 8
        高度
        16.5  cm
        寬度
        10.2  cm
        長度
        10.3  cm
        總重
        0.332  kg
        淨重
        0.174  kg
        皮重
        0.158  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20238 2

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