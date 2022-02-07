真無線耳機
輕鬆攜行
隨手一拿、連接，帶著走！這款超棒的真無線耳機隨附超小巧充電盒，放入口袋就能隨身攜帶，提供可靠又便利的音效體驗。IPX4 防潑濺抗汗設計，播放時間長達 18 小時！
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輕鬆攜行 舒適貼合的耳塞式耳機 超小型的充電盒 IPX4 防潑濺/抗汗水 播放時間長達 18 小時 穩固舒適的耳內貼合度
這款舒適的耳塞式耳機可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。讓您可以清楚聽見每一個節拍和字句！三種尺寸的柔軟可互換式矽膠耳塞護套，實現真正的舒適感受。
超小型的 USB-C 充電盒
這款超小型充電盒體積小巧，卻能提供貨真價實的威力。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 12 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可享用多一小時的播放時間！
IPX4 防潑濺且抗汗水
IPX4 等級加上強力 6 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音！這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此您不需要擔心臨時遇到下雨。
內建控制。簡易配對
耳塞上的內建控制功能，讓您按下按鍵即可暫停音樂、接聽電話與喚醒手機的語音助理。配對成功後，只要將耳機從充電盒中取出，便會立即與手機重新連線。
使用單一耳塞式耳機以單聲道模式撥打電話
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
6 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
3 mW 敏感度
97 dB (1k Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
22.2
cm 包裝數
24 寬度
22.2
cm 總重
3.03
kg 高度
35.5
cm GTIN
1 48 95229 12622 7 淨重
1.392
kg 皮重
1.638
kg
便利
防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
10.3
cm 包裝數
3 寬度
10.2
cm 高度
16.5
cm 淨重
0.174
kg 總重
0.332
kg 皮重
0.158
kg GTIN
2 48 95229 12622 4
功率
充電式
是 電池數量
3 個 音樂播放時間
6 + 12
小時 通話時間
6 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
7.8
g 電池容量 (充電盒)
280
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
40
mAh
包裝尺寸
高度
17.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
3
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 12622 0 總重
0.094
kg 淨重
0.058
kg 皮重
0.036
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
藍色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
1 mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.79 x 3.61 x 2.57
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.41 x 2.16 x 2.05
cm 總重量
0.034
kg
UPC
UPC
8 40063 20239 9
語音助理
相容的語音助理
是 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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