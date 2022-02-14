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真無線耳機

TAT3217BK/00
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    真無線耳機

    TAT3217BK/00

    隨身享受豐富音效

    這款真無線耳機讓您體驗音樂的豐富音效，以及清晰無比的通話品質。舒適可靠之餘，還隨附口袋就能收納的充電盒！IPX5 防潑濺防汗水設計，播放時間更可達 26 小時。 查看所有優點

    真無線耳機

    隨身享受豐富音效

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      • 豐富音效
      • 清晰的通話品質
      • IPX5 防潑水
      • 播放時間長達 26 小時
      穩固舒適的耳內貼合度

      穩固舒適的耳內貼合度

      這款採用曲棍球棒設計的耳塞可貼合耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。強大的 10 公釐驅動器，可讓您享受豐富生動的音效。隨附三種尺寸的可互換式柔軟矽膠耳塞護套。

      2 個內建 ENC 麥克風，使通話清晰無比

      2 個內建 ENC 麥克風，使通話清晰無比

      ENC 使用雙麥克風及消噪演算法，提供絕佳的通話清晰度。兩個麥克風能有效降低環境噪音，讓您清楚聽到對方的聲音。這款真無線耳機讓每次溝通無比清晰！

      口袋大小的 USB-C 充電盒

      口袋大小的 USB-C 充電盒

      口袋大小的充電盒，把音樂隨處帶著走。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 20 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可擁有多一小時的播放時間！

      IPX5 防潑濺且防汗水

      IPX5 等級讓您在任何天候狀況下，隨時隨地都能聆聽音樂！耳機的防潑水設計，偶爾被大雨淋濕也不受影響，無需擔心遇到下雨。

      專屬的飛利浦耳機應用程式支援

      增強低音。調低高音。創造專屬音效！飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。

      觸控功能。簡易配對

      耳塞上的觸控功能，讓生活無比輕鬆！您可以使用它們來暫停音樂、接聽來電以及喚醒手機的語音助理。配對完成後，只要打開充電盒，耳機即會與您的手機重新連線。

      使用單一耳塞式耳機以單聲道模式撥打電話

      經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。

      技術規格

      • 音效

        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        喇叭直徑
        10 公釐
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        5 mW
        敏感度
        101.5 dB (1k Hz)
        驅動器類型
        動態

      • 連線

        藍牙版本
        5.2
        無線
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        最大範圍
        最多 10  m
        支援的編碼
        SBC
        無線傳輸類型
        藍牙

      • 外紙箱

        長度
        34.8  cm
        包裝數
        24
        寬度
        24.8  cm
        總重
        4.135  kg
        高度
        24.7  cm
        GTIN
        1 48 95229 12586 2
        淨重
        1.848  kg
        皮重
        2.287  kg

      • 便利

        防水
        IPX5
        飛利浦耳機應用程式支援
        TWS 適用的單聲道模式
        可更新韌體
        控制類型
        觸覺

      • 內紙箱

        長度
        16.4  cm
        包裝數
        3
        寬度
        11.5  cm
        高度
        11  cm
        淨重
        0.231  kg
        總重
        0.46  kg
        皮重
        0.229  kg
        GTIN
        2 48 95229 12586 9

      • 功率

        充電式
        電池數量
        3 個
        音樂播放時間
        6 + 20  小時
        通話時間
        6 小時
        充電時間
        2  小時
        快速充電時間
        15 mins for 1 hr
        電池類型 (充電盒)
        Lithium Polymer (built-in)
        電池類型 (耳塞式耳機)
        Lithium Polymer (built-in)
        電池重量 (總計)
        10.5  g
        電池容量 (充電盒)
        460  mAh
        電池容量 (耳塞式耳機)
        40  mAh

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  cm
        包裝類型
        盒子
        貨架放置類型
        吊掛式
        寬度
        9.5  cm
        深度
        3.3  cm
        內含產品件數
        1
        EAN
        48 95229 12586 5
        總重
        0.131  kg
        淨重
        0.077  kg
        皮重
        0.054  kg

      • 配件

        快速入門指南
        耳塞
        3 種尺寸 (小、中、大)
        充電盒
        充電纜線
        USB-C 纜線，500 公釐

      • 設計

        色彩
        黑色
        貼耳材質
        矽膠
        耳形貼合
        耳塞式
        入耳貼合類型
        矽膠耳塞

      • 電信

        用於通話的麥克風
        2 mics
        ENC 麥克風

      • 尺寸

        充電盒尺寸 (寬x深x高)
        6.25 x 2.40 x 4.56  cm
        耳塞尺寸 (寬x深x高)
        3.41 x 2.00 x 2.18  cm
        總重量
        0.051  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20232 0

      • 語音助理

        相容的語音助理
        語音助理啟動
        手動
        語音助理支援

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