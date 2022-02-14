這款採用曲棍球棒設計的耳塞可貼合耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。強大的 10 公釐驅動器，可讓您享受豐富生動的音效。隨附三種尺寸的可互換式柔軟矽膠耳塞護套。
ENC 使用雙麥克風及消噪演算法，提供絕佳的通話清晰度。兩個麥克風能有效降低環境噪音，讓您清楚聽到對方的聲音。這款真無線耳機讓每次溝通無比清晰！
口袋大小的充電盒，把音樂隨處帶著走。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 20 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可擁有多一小時的播放時間！
IPX5 等級讓您在任何天候狀況下，隨時隨地都能聆聽音樂！耳機的防潑水設計，偶爾被大雨淋濕也不受影響，無需擔心遇到下雨。
增強低音。調低高音。創造專屬音效！飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。
耳塞上的觸控功能，讓生活無比輕鬆！您可以使用它們來暫停音樂、接聽來電以及喚醒手機的語音助理。配對完成後，只要打開充電盒，耳機即會與您的手機重新連線。
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。
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