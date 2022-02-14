真無線耳機
隨身享受豐富音效
這款真無線耳機讓您體驗音樂的豐富音效，以及清晰無比的通話品質。舒適可靠之餘，還隨附口袋就能收納的充電盒！IPX5 防潑濺防汗水設計，播放時間更可達 26 小時。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
隨身享受豐富音效 豐富音效 清晰的通話品質 IPX5 防潑水 播放時間長達 26 小時 穩固舒適的耳內貼合度
這款採用曲棍球棒設計的耳塞可貼合耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。強大的 10 公釐驅動器，可讓您享受豐富生動的音效。隨附三種尺寸的可互換式柔軟矽膠耳塞護套。
2 個內建 ENC 麥克風，使通話清晰無比
ENC 使用雙麥克風及消噪演算法，提供絕佳的通話清晰度。兩個麥克風能有效降低環境噪音，讓您清楚聽到對方的聲音。這款真無線耳機讓每次溝通無比清晰！
口袋大小的 USB-C 充電盒
口袋大小的充電盒，把音樂隨處帶著走。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 20 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可擁有多一小時的播放時間！
IPX5 防潑濺且防汗水
IPX5 等級讓您在任何天候狀況下，隨時隨地都能聆聽音樂！耳機的防潑水設計，偶爾被大雨淋濕也不受影響，無需擔心遇到下雨。
專屬的飛利浦耳機應用程式支援
增強低音。調低高音。創造專屬音效！飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。
觸控功能。簡易配對
耳塞上的觸控功能，讓生活無比輕鬆！您可以使用它們來暫停音樂、接聽來電以及喚醒手機的語音助理。配對完成後，只要打開充電盒，耳機即會與您的手機重新連線。
使用單一耳塞式耳機以單聲道模式撥打電話
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，方便您在目前耳機電力不足時直接予以切換。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
101.5 dB (1k Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
34.8
cm 包裝數
24 寬度
24.8
cm 總重
4.135
kg 高度
24.7
cm GTIN
1 48 95229 12587 9 淨重
1.848
kg 皮重
2.287
kg
便利
防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
16.4
cm 包裝數
3 寬度
11.5
cm 高度
11
cm 淨重
0.231
kg 總重
0.46
kg 皮重
0.229
kg GTIN
2 48 95229 12587 6
功率
充電式
是 電池數量
3 個 音樂播放時間
6 + 20
小時 通話時間
6 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.5
g 電池容量 (充電盒)
460
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
40
mAh
包裝尺寸
高度
17.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
3.3
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 12587 2 總重
0.131
kg 淨重
0.077
kg 皮重
0.054
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
白色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics ENC 麥克風
是
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.25 x 2.40 x 4.56
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
3.41 x 2.00 x 2.18
cm 總重量
0.051
kg
UPC
UPC
8 40063 20233 7
語音助理
相容的語音助理
是 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。