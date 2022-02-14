口袋大小的 USB-C 充電盒

口袋大小的充電盒，把音樂隨處帶著走。耳機充飽電後可提供 6 小時的播放時間，充飽電的充電盒可再延長 20 小時。若要快速充電，只要為耳機充電 15 分鐘，即可擁有多一小時的播放時間！