音樂隨身帶著走。12 公釐驅動器讓您享受絕佳音效，單次充電後可播放 9 小時 (ANC 關閉)。充飽電的充電盒可額外提供 20 小時的播放時間 (ANC 關閉)。若要快速充電，只要將耳機放回充電盒 10 分鐘，即可享有多 1 小時的播放時間。
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。
這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
這款耳機能過濾您不想聽到的噪音，讓您隨心所欲享受喜愛的音樂，感受更寬廣、更深沉的抗噪功能。感知模式代表您可以在需要時，聆聽周遭世界的聲音，並識別身處的環境。
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。
輕觸耳塞式耳機可暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。
音效
連線
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