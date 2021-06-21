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真無線耳機

TAT4556PP/97
  • 隨心所欲享受音樂。 隨心所欲享受音樂。 隨心所欲享受音樂。
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    真無線耳機

    TAT4556PP/97

    隨心所欲享受音樂。

    您與音樂之間不該有隔閡！這款真無線耳機搭配主動式噪音消除技術，讓您專注於有興趣的聲音。小雨或汗水也不怕，充電盒更提供 29 小時的播放時間。 查看所有優點

    真無線耳機

    隨心所欲享受音樂。

    您與音樂之間不該有隔閡！這款真無線耳機搭配主動式噪音消除技術，讓您專注於有興趣的聲音。小雨或汗水也不怕，充電盒更提供 29 小時的播放時間。 查看所有優點

    隨心所欲享受音樂。

    您與音樂之間不該有隔閡！這款真無線耳機搭配主動式噪音消除技術，讓您專注於有興趣的聲音。小雨或汗水也不怕，充電盒更提供 29 小時的播放時間。 查看所有優點

    真無線耳機

    隨心所欲享受音樂。

    您與音樂之間不該有隔閡！這款真無線耳機搭配主動式噪音消除技術，讓您專注於有興趣的聲音。小雨或汗水也不怕，充電盒更提供 29 小時的播放時間。 查看所有優點

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      隨心所欲享受音樂。

      • 貼合耳內的耳塞式耳機
      • 主動式噪音消除
      • IPX4 防水等級
      • 播放時間長達 29 小時

      可攜式 USB-C 充電盒。額外提供 20 小時播放時間

      音樂隨身帶著走。12 公釐驅動器讓您享受絕佳音效，單次充電後可播放 9 小時 (ANC 關閉)。充飽電的充電盒可額外提供 20 小時的播放時間 (ANC 關閉)。若要快速充電，只要將耳機放回充電盒 10 分鐘，即可享有多 1 小時的播放時間。

      使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式

      經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。

      IPX4 防潑濺且抗汗水

      這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

      隨時專注於音樂中。複合式主動式噪音消除

      這款耳機能過濾您不想聽到的噪音，讓您隨心所欲享受喜愛的音樂，感受更寬廣、更深沉的抗噪功能。感知模式代表您可以在需要時，聆聽周遭世界的聲音，並識別身處的環境。

      穩固舒適的耳內貼合度

      柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。

      觸控功能。內建麥克風。輕鬆配對

      輕觸耳塞式耳機可暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        20 - 20000
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        98 dB(1kHz)
        喇叭直徑
        12
        最大功率輸入
        10

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • AAC
        藍牙版本
        5.2
        最大範圍
        最長 10

      • 便利

        防水
        IPX4

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        USB-C 纜線
        耳塞
        3 種尺寸

      • 功率

        充電式
        通話時間
        9 + 20 小時

      • 設計

        色彩
        黑色

      • 產品規格

        高度
        3.1
        寬度
        7.1
        深度
        4
        重量
        0.047

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        16
        寬度
        10.25
        深度
        3.85
        總重
        0.129
        淨重
        0.075
        皮重
        0.054
        EAN
        48 95229 12306 9

      • 外紙箱

        包裝數
        20
        長度
        41.5
        寬度
        23.4
        高度
        19.4
        總重
        3.34
        淨重
        1.5
        皮重
        1.84
        GTIN
        1 48 95229 12306 6

      • 內紙箱

        包裝數
        5
        長度
        20.2
        寬度
        11
        高度
        17.2
        總重
        0.73
        淨重
        0.375
        皮重
        0.355
        GTIN
        2 48 95229 12306 3

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