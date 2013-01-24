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入耳式耳機

SHE3205BK/00
  • 豐富低音，清晰音效 豐富低音，清晰音效 豐富低音，清晰音效
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    入耳式耳機

    SHE3205BK/00

    豐富低音，清晰音效

    SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    豐富低音，清晰音效

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      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 音效

        音響系統
        開放式
        磁鐵類型
        阻抗
        32  歐姆
        最大功率輸入
        30  mW
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        14.2  mm
        頻率反應
        8 - 24 000  Hz

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
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        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鎳
        纜線類型

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