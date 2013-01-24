豐富低音，清晰音效

SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點