搜尋關鍵字
豐富低音，清晰音效
SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
豐富低音，清晰音效
SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點
豐富低音，清晰音效
SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
豐富低音，清晰音效
SHE3205 耳機的經過精心設計，為您提供最佳貼合度與舒適感，採用 14.2mm 驅動器與低音出口，可帶來豐富的低音效果與清晰音效。內建的麥克風讓您在音樂與通話間輕鬆切換。有 6 種多變色彩完美搭配您的 Apple watch。 查看所有優點
優異 14.2mm 喇叭驅動器搭配釹磁單體，可提供渾厚低音和清晰音效。
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。
連接外殼與纜線的部分採柔軟彈性設計，可確保連接的纜線不會因為嚴重彎曲而受損害。
釹是製造強大磁場的最佳原料，可使語音線圈的靈敏度更高，低音反應更好，並提升整體音質。
設計以耳部輪廓為基礎，每個人都能舒適配戴，自然貼合。
設計
音效
連線