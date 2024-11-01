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飛利浦 Avent 各種安撫奶嘴間有何不同？

發表於 2025 年 2 月 21 日
瞭解飛利浦 Avent ultra start、ultra soft、ultra air 安撫奶嘴及 Soothie 與一般的安撫奶嘴有何不同。
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飛利浦 Avent ultra start 安撫奶嘴

飛利浦 Avent 新生兒安撫奶嘴是我們最輕量小巧的無環型安撫奶嘴，可為您的新生兒提供支援。氣流量更多，有助於避免皮膚乾燥和刺痛的狀況。ultra start 安撫奶嘴也隨附消毒/攜帶盒，可用於微波爐中為安撫奶嘴消毒。ultra start 安撫奶嘴也提供 Nighttime (夜用) 版本。

飛利浦 Avent ultra soft 安撫奶嘴

飛利浦 Avent ultra soft 安撫奶嘴具備柔軟的彈性外殼，可減少留下痕跡及皮膚刺痛的問題。ultra soft 安撫奶嘴隨附的消毒/攜帶盒，可用於微波爐中為安撫奶嘴消毒。ultra soft 安撫奶嘴提供 0 到 6 個月、6 到 18 個月及 18 個月以上的版本。

飛利浦 Avent ultra air 安撫奶嘴

飛利浦 Avent ultra air 安撫奶嘴比其他飛利浦 Avent 安撫奶嘴更為透氣。氣流量更多，有助於避免皮膚乾燥和刺痛的狀況。ultra air 安撫奶嘴隨附的消毒/攜帶盒，可用於微波爐中為安撫奶嘴消毒。ultra air 安撫奶嘴提供 Nighttime (夜用)、0 到 6 個月、6 到 18 個月及 18 個月以上的版本。

Soothie

一體成型矽膠安撫奶嘴採用手指固定式解決方案，將手指放入奶嘴中，便能協助支撐新生兒吸吮。Soothie 提供圓形及心形/弧形設計。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF376/18 , SCF349/24 , SCF091/18 , SCF376/13 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF099/25 , SCF099/24 , SCF080/01 , SCF080/03 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/17 , SCF080/18 , SCF085/20 , SCF085/14 , SCF085/15 , SCF085/19 , SCF376/10 , SCF376/20 , SCF376/23 , SCF376/01 , SCF344/23 , SCF344/21 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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