搜尋關鍵字

飛利浦支援

使用變色的飛利浦 Avent 產品零件是否安全？

發表於 2024 年 8 月 23 日
是，使用變色的飛利浦 Avent 產品是安全的，只要零件乾淨且狀況良好即可。變色無害，且通常是因食物將塑膠染色所造成。

如何知道我的零件是否已經變色？

如果零件呈現黃色、紅色或非其原本塑膠顏色的其他顏色，這表示零件已變色，且此顏色不會在清潔後消失。

造成變色的原因為何？

若飛利浦 Avent 零件接觸到含染料或會讓塑膠染色的食物，例如番茄醬和某些綠色蔬菜，通常會發生變色的情形。

為了避免變色，在清潔、消毒和存放期間，請將零件與食物、容器和其他含有食物殘留物的物體分開。

變色也可能是因為接觸到先前清洗/清潔過程中的殘留殘餘物、特定清潔劑、陽光直射，以及在硬水中清洗零件所累積的鈣垢而造成。

請遵循飛利浦 Avent 產品建議的清潔、消毒與存放說明，避免變色。

需要更多協助？

如需更多有關正確清潔、消毒與存放飛利浦 Avent 產品的說明，請前往 www.philips.com/support 並搜尋您的特定產品。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF091/18 , SCF376/18 , SCF376/13 , SCF349/24 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCY966/02 , SCY933/02 , SCY930/01 , SCY933/01 , SCF099/24 , SCF099/25 , SCF323/11 , SCY943/02 , SCY940/02 , SCY940/01 , SCY946/01 , SCY943/01 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCF080/03 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/01 , SCF430/10 , SCF085/19 , SCF085/15 , SCF085/14 , SCF085/20 , SCF680/37 , SCF376/20 , SCF376/10 , SCF376/23 , SCF376/01 , SCF344/23 , SCF344/21 , SCF194/00 , SCF454/17 , SCF452/27 , SCF452/17 , SCF456/17 , SCF454/27 , SCF797/00 , SCF798/00 , SCF796/00 , SCF652/23 , SCF653/23 , SCF654/23 , SCF655/23 , SCF690/13 , SCF690/23 , SCF693/13 , SCF693/23 , SCF651/23 , SCF194/04 , SCF194/05 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF151/02 , SCF151/01 , SCF252/00 , SCF751/00 , SCF753/00 , SCF755/00 , SCF656/27 , SCF300/88 , SCF655/27 , SCF185/00 , SCF900/01 , SCF690/27 , SCF693/27 , SCF673/17 , SCF671/17 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF652/27 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF653/27 , SCF782/20 , SCF782/00 , SCF750/00 , SCF754/00 , SCF242/00 , SCF752/00 , SCF764/00 , SCF170/18 , SCF176/18 , SCF636/27 , SCF762/00 , SCF760/00 , SCF685/27 , SCF684/27 , SCF608/06 , SCF609/05 , SCF609/06 , SCF606/06 , SCF606/05 , SCF608/05 , SCF683/07 , SCF680/27 , SCF683/17 , SCF680/04 , SCF683/27 , SCF683/37 , SCF680/17 , SCF300/12 , SCF174/22 , SCF172/22 , SCF172/21 , SCF170/20 , SCF170/21 , SCF176/21 , SCF170/22 , SCF176/20 , SCF180/23 , SCF170/19 , SCF178/24 , SCF172/20 , SCF174/21 , SCF178/23 , SCF176/22 , SCF174/20 , SCF178/13 , SCF178/14 , SCF180/24 , SCF302/01 , SCF304/02 , SCF290/16 , SCF666/17 , SCF666/27 , SCF606/01 , SCF608/01 , SCF300/20 , SCF300/13 , SCF609/01 , SCF660/27 , SCF663/27 , SCF663/17 , SCF660/17 , SCF602/01 , SCF633/27 , SCF132/01 , SCF600/12 , SCF146/02 , SCF142/00 , SCF133/02 , SCF133/01 , SCF132/02 , SCF600/11 , SCF290/12 , SCF290/13 , SCF602/12 , SCF604/11 , SCF175/11 , SCF631/27 , SCF632/27 , SCF635/27 , SCF294/02 , SCF634/27 , SCF292/13 , SCF292/01 , SCF290/20 , SCF148/52 , SCF147/82 , SCF133/32 , SCF132/32 , SCF602/22 , SCF182/23 , SCF182/24 , SCF710/00 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

常見問題集

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

尋找其他項目？

探索所有飛利浦支援選項

支援首頁

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。