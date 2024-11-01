搜尋關鍵字

飛利浦支援

我的飛利浦 Avent 產品是否不含 BPA 和 BPS？

發表於 2025 年 9 月 29 日

是，飛利浦 Avent 產品所有接觸食物的零件皆 100% 不含 BPA 和 BPS。我們透過完全遵循安全規範、隨機檢測及其他品質控管措施來確認這一點。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF376/18 , SCF349/24 , SCF091/07 , SCF376/13 , SCF091/18 , SCF091/15 , SCF091/09 , SCF099/25 , SCF099/24 , SCY963/02 , SCY965/02 , SCY961/02 , SCY964/02 , SCY962/02 , SCF080/08 , SCF080/07 , SCF080/06 , SCF080/05 , SCF080/03 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF080/01 , SCF293/00 , SCF085/15 , SCF085/20 , SCF085/14 , SCF085/19 , SCF577/01 , SCF680/37 , SCF376/10 , SCF376/20 , SCF376/23 , SCF376/01 , SCF344/21 , SCF344/23 , SCF474/18 , SCF474/28 , SCF476/18 , SCF472/18 , SCF472/28 , SCF194/00 , SCF452/27 , SCF456/17 , SCF454/27 , SCF452/17 , SCF454/17 , SCF796/00 , SCF798/00 , SCF797/00 , SCF690/23 , SCF693/13 , SCF693/23 , SCF653/23 , SCF654/23 , SCF655/23 , SCF651/23 , SCF652/23 , SCF690/13 , SCF194/05 , SCF194/04 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF252/00 , SCF753/00 , SCF751/00 , SCF755/00 , SCF656/27 , SCF199/00 , SCF300/88 , SCF145/07 , SCF655/27 , SCF690/27 , SCF693/27 , SCF671/17 , SCF673/17 , SCF690/17 , SCF652/27 , SCF693/17 , SCF653/27 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF782/20 , SCF782/00 , SCF752/00 , SCF242/00 , SCF754/00 , SCF750/00 , SCF764/00 , SCF184/13 , SCF184/14 , SCF636/27 , SCF760/00 , SCF762/00 , SCF310/13 , SCF684/27 , SCF685/27 , SCF606/05 , SCF606/06 , SCF608/05 , SCF608/06 , SCF609/05 , SCF609/06 , SCF683/07 , SCF680/04 , SCF680/27 , SCF680/17 , SCF683/27 , SCF683/17 , SCF683/37 , SCF880/01 , SCF894/01 , SCF892/01 , SCF890/01 , SCF884/01 , SCF882/01 , SCF255/60 , SCF300/12 , SCF260/33 , SCF255/33 , SCF304/02 , SCF302/01 , SCF300/20 , SCF608/01 , SCF609/01 , SCF666/17 , SCF666/27 , SCF300/13 , SCF606/01 , SCF660/27 , SCF663/27 , SCF663/17 , SCF660/17 , SCD234/07 , SCF635/27 , SCF616/05 , SCF615/10 , SCF614/10 , SCF614/00 , SCF613/20 , SCF612/10 , SCF610/05 , SCF604/11 , SCF602/12 , SCF602/01 , SCF600/12 , SCF600/11 , SCF255/11 , SCF156/01 , SCF156/00 , SCF148/52 , SCF147/82 , SCF146/02 , SCF145/06 , SCF142/00 , SCF139/02 , SCF135/06 , SCF646/17 , SCF643/47 , SCF643/37 , SCF643/27 , SCF643/17 , SCF643/07 , SCF640/37 , SCF640/27 , SCF640/17 , SCF640/04 , SCF634/27 , SCF633/27 , SCF632/27 , SCF631/27 , SCF616/10 , SCF643/00 , SCF615/00 , SCF640/05 , SCF615/01 , SCF648/01 , SCF137/05 , SCF649/01 , SCD236/00 , SCF138/10 , SCF138/05 , SCF602/22 , SCF708/00 , SCF200/00 , SCF716/00 , SCF720/10 , SCF312/01 , SCF310/20 , SCF310/12 , SCF314/02 , SCF702/00 , SCF706/00 , SCF704/00 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

常見問題集

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

尋找其他項目？

探索所有飛利浦支援選項

支援首頁

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。