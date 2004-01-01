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我已閱讀安撫奶嘴和 BPA 的新聞，如何驗證飛利浦 Avent 安撫奶嘴不含 BPA？

發表於 2025 年 10 月 21 日

所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴系列皆不含 BPA。飛利浦 Avent 是父母與育兒品牌的領導廠商，我們將產品安全性視為最優先要務。我們會完全遵守全球立法機關制定的所有適用安全性要求，並遵守最嚴格的標準，以確保這一點。

在知悉飛利浦 Avent SCF085/60 安撫奶嘴的新聞之後，我們已與全球最大的獨立測試、檢查與認證專家組織 DEKRA 核對結果並進行進一步檢測。這些檢測也確認，包括本次檢測的樣品在內，我們的所有安撫奶嘴系列均未偵測到 BPA，並驗證這些產品皆不含 BPA。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF376/18 , SCF349/24 , SCF091/18 , SCF376/13 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF099/25 , SCF099/24 , SCF080/01 , SCF080/03 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/17 , SCF080/18 , SCF085/20 , SCF085/14 , SCF085/15 , SCF085/19 , SCF376/10 , SCF376/20 , SCF376/23 , SCF376/01 , SCF344/23 , SCF344/21 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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