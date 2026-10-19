飛利浦支援
如何刮除或修剪不同身體部位的毛髮，以獲得最佳效果？
飛利浦女用除毛刀隨附除毛刀頭與修整刀頭。觀看以下影片或閱讀文章，瞭解如何刮除或修剪身體不同部位的毛髮。
部分機型提供兩種速度。請選擇讓想刮毛的部位感覺最舒適的速度。若要變更速度設定，請在女用除毛刀開啟時，再次按下開/關按鈕。
請查看包裝盒或使用手冊，以瞭解您的機型隨附哪些附件。
若要刮除腿毛，請將刀頭裝到握把上。按下開/關按鈕。將電鬍刀平放在皮膚上，逆著毛髮生長的方向輕輕刮毛。
若毛髮長度超過 3 公釐，請將梳具裝到刀頭上。進行無梳具刮毛前，請先將毛髮修整至 3 公釐的長度。
若要刮除腋毛，請將刀頭裝到握把上。按下開/關按鈕。舉起手臂，將手伸向背後，讓皮膚延展。輕輕上下移動電鬍刀。
若毛髮長度超過 3 公釐，請將梳具裝到刀頭上。進行無梳具刮毛前，請先將毛髮修整至 3 公釐的長度。
使用比基尼線修整刀頭來設計並塑造比基尼線區域。
用您的另一隻手延展皮膚。將修整刀頭平放在皮膚上進行修整。將修整刀頭垂直靠在皮膚上，在比基尼線區域創造出不同的毛髮造型。
若要將毛髮修整至 3 公釐的長度，請將比基尼線修整梳具裝到修整刀頭上。
使用臉部除毛刀去除臉部毛髮。若要開啟臉部除毛刀，請將臉部除毛刀的底部由「O」轉至「I」。在臉上移動臉部除毛刀，以畫圓的動作去除臉部毛髮。
臉部除毛刀可用於上唇、前額、下頜、臉頰和下巴。
此頁面的資訊適用於下列機型： BRL130/00, BRL170/00.