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如何刮除或修剪不同身體部位的毛髮，以獲得最佳效果？

飛利浦女用除毛刀隨附除毛刀頭與修整刀頭。觀看以下影片或閱讀文章，瞭解如何刮除或修剪身體不同部位的毛髮。

部分機型提供兩種速度。請選擇讓想刮毛的部位感覺最舒適的速度。若要變更速度設定，請在女用除毛刀開啟時，再次按下開/關按鈕。

請查看包裝盒或使用手冊，以瞭解您的機型隨附哪些附件。

此頁面的資訊適用於下列機型： BRL130/00, BRL170/00.

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