如何刮除或修剪不同身體部位的毛髮，以獲得最佳效果？

使用比基尼線修整刀頭來設計並塑造比基尼線區域。

用您的另一隻手延展皮膚。將修整刀頭平放在皮膚上進行修整。將修整刀頭垂直靠在皮膚上，在比基尼線區域創造出不同的毛髮造型。

若要將毛髮修整至 3 公釐的長度，請將比基尼線修整梳具裝到修整刀頭上。