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電動牙刷
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Philips ExpertResults 7000音波震動牙刷
建議零售價格
NT$7,365.00
Sonicare DiamondClean Prestige 9900Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷
NT$13,990.00
Sonicare For Kids音波震動電動牙刷
NT$2,690.00
Sonicare DiamondClean 9000煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷
Philips Sonic electric toothbrushHX24系列
Philips 飛利浦SonicareLINE Friends聯名音波電動牙刷(莎莉兒童款)
NT$1,999.00
Sonicare ProtectiveClean 6100音波震動牙刷
NT$4,390.00
Philips 飛利浦SonicareLINE Friends聯名音波電動牙刷(莎莉成人款)
NT$2,990.00
Sonicare DiamondClean Smart 9500鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷
NT$8,990.00
Philips Sonic electric toothbrush6800 系列
Sonicare ProtectiveClean 5100音波震動牙刷
NT$3,290.00