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電動牙刷

電動牙刷 (25)

1–12 / 25 筆結果
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  • Philips ExpertResults 7000
  • Philips ExpertResults 7000
  • Philips ExpertResults 7000
  • Philips ExpertResults 7000
  • Philips ExpertResults 7000

Philips ExpertResults 7000
音波震動牙刷

HX7533/01
HX751
HX751V
  • 內建壓力感測器
  • 3 種模式、3 種強度
  • 2 x BrushSync 功能
  • 旅行盒

建議零售價格

NT$7,365.00

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  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900
  • Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Sonicare DiamondClean Prestige 9900
Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷

HX9996/13
HX999P
  • AI Sense IQ 智能偵測技術
  • All-in-one 全效合一刷頭
  • AI 智能隨身 APP
  • 靜夜藍、香檳金、玫瑰金
  • 5 種模式，3 種強度

建議零售價格

NT$13,990.00

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  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids
  • Sonicare For Kids

Sonicare For Kids
音波震動電動牙刷

HX6322/04
HX6340
  • 內建 Bluetooth®
  • 教學應用程式
  • 2 支刷頭
  • 2 種模式

建議零售價格

NT$2,690.00

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  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000
  • Sonicare DiamondClean 9000

Sonicare DiamondClean 9000
煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷

HX9912/07
HX991W
  • 牙菌斑清除效果達 10 倍*
  • 齒垢清除效果高達 100%**
  • 壓力感測器
  • 4 種模式，3 種強度
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  • Philips Sonic electric toothbrush

Philips Sonic electric toothbrush
HX24系列

HX2411/01
  • 3 種模式
  • 1 支刷頭
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  • Philips 飛利浦Sonicare

Philips 飛利浦Sonicare
LINE Friends聯名音波電動牙刷(莎莉兒童款)

HX2472/01
  • 2 種模式
  • 2 支刷頭

建議零售價格

NT$1,999.00

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  • Sonicare ProtectiveClean 6100
  • Sonicare ProtectiveClean 6100
  • Sonicare ProtectiveClean 6100
  • Sonicare ProtectiveClean 6100
  • Sonicare ProtectiveClean 6100
  • Sonicare ProtectiveClean 6100

Sonicare ProtectiveClean 6100
音波震動牙刷

HX6877/27
HX685T
  • 內建壓力感測器
  • 3 種模式、3 種強度
  • 2 x BrushSync 功能
  • 旅行盒

建議零售價格

NT$4,390.00

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  • Philips Sonic electric toothbrush

Philips Sonic electric toothbrush
HX24系列

HX2491/02
  • 5 種模式
  • 2 支刷頭
  • 1 個纖薄旅行盒
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  • Philips 飛利浦Sonicare

Philips 飛利浦Sonicare
LINE Friends聯名音波電動牙刷(莎莉成人款)

HX2482/01
  • 3 種模式
  • 1 支刷頭
  • 旅行盒

建議零售價格

NT$2,990.00

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  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500
  • Sonicare DiamondClean Smart 9500

Sonicare DiamondClean Smart 9500
鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷

HX9924/42
HX993S
  • 三大智能感應科技 X 潔牙APP
  • 5種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔)
  • 4款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器
  • 3段強度

建議零售價格

NT$8,990.00

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  • Philips Sonic electric toothbrush

Philips Sonic electric toothbrush
6800 系列

HX3792/01
  • 智慧型螢幕
  • 先進的音波震動技術
  • 環繞壓力感測燈
  • 5 種刷牙模式
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  • Sonicare ProtectiveClean 5100
  • Sonicare ProtectiveClean 5100
  • Sonicare ProtectiveClean 5100
  • Sonicare ProtectiveClean 5100
  • Sonicare ProtectiveClean 5100
  • Sonicare ProtectiveClean 5100

Sonicare ProtectiveClean 5100
音波震動牙刷

HX6857/20
HX684A
  • 內建壓力感測器
  • 3 種模式
  • 1 x BrushSync 功能
  • 旅行盒

建議零售價格

NT$3,290.00

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