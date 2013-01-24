新鮮過濾水沖泡出更濃厚的咖啡香氣

水是義式咖啡的靈魂元素。要獲得最佳風味，最好的方法是以專業程序加以過濾。這也是為什麼所有 Saeco 義式咖啡機都選擇裝配創新的 INTENZA+ 濾水器。此濾水器為我們與全球第一的家用濾水器品牌 BRITA 共同開發。只要依您當地的水質硬度進行設定，其精密技術就能提供最理想的水質，讓您沖泡出香氣極致濃郁的義式咖啡。