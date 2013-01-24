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最棒的水質，沖煮出最美味的咖啡
創新 BRITA INTENZA+ 淨水濾芯經特殊研發設計，可保護珍貴的飛利浦 Saeco 義式咖啡機，避免水垢堆積。除了濾水之外，也能增強咖啡的風味及純粹口感。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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創新 BRITA INTENZA+ 淨水濾芯經特殊研發設計，可保護珍貴的飛利浦 Saeco 義式咖啡機，避免水垢堆積。除了濾水之外，也能增強咖啡的風味及純粹口感。 查看所有優點
水是義式咖啡的靈魂元素。要獲得最佳風味，最好的方法是以專業程序加以過濾。這也是為什麼所有 Saeco 義式咖啡機都選擇裝配創新的 INTENZA+ 濾水器。此濾水器為我們與全球第一的家用濾水器品牌 BRITA 共同開發。只要依您當地的水質硬度進行設定，其精密技術就能提供最理想的水質，讓您沖泡出香氣極致濃郁的義式咖啡。
濾水器設定可依水質硬度進行調整。只要轉一下 Intenza+ 濾水器上的調整環，即可調為您水質適用的設定。軟水地區請設定為「A」，水質硬度中等的地區請設定為「B」(原廠設定)，硬水地區則應設定為「C」。如此設定即可提供最佳防水垢效能和極致風味。
濾水器能確保沖煮時溫度和壓力穩定，讓義式咖啡機能發揮最佳效能。
濾水器能延長義式濃咖啡機的使用壽命，讓您長時間享受風味最佳的咖啡。
想要享用最佳風味的咖啡，且持續保護咖啡機，定期更換濾芯至關重要。請每兩個月更換一次濾芯。
INTENZA+ 濾水器有助於減少機器中自來水造成的水垢，讓咖啡保有應有的風味和香氣。
淨水濾芯可輕鬆卡入水箱中，30 秒即完成安裝，可供使用。
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