使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

感謝我們的智能沖煮系統，您可以享受到完美溫度下，新鮮咖啡豆帶來的美味口感和香氣。經典奶泡器讓您輕鬆製作絲滑順口的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。不含 AquaClean 濾水器（專利號：EP1498060B1）。