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  • 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    1200 系列 全自動義式咖啡機

    EP1221/69

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    感謝我們的智能沖煮系統，您可以享受到完美溫度下，新鮮咖啡豆帶來的美味口感和香氣。經典奶泡器讓您輕鬆製作絲滑順口的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。不含 AquaClean 濾水器（專利號：EP1498060B1）。

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    1200 系列 全自動義式咖啡機

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    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    直覺式觸控顯示器是幕後功臣

    • 2 種飲品
    • 經典奶泡器
    • 沙色
    • 觸控顯示器
    經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

    經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

    經典奶泡器會產生蒸汽，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。

    直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

    直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

    只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

    透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

    透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

    使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整至符合您的口味

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整至符合您的口味

    我們的耐用陶瓷研磨機可進行 12 段調節，可讓您將咖啡豆研磨成超細粉末至粗顆粒等各種粗細。

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

    方便您自動除垢

    方便您自動除垢

    自動程式可在您必須為咖啡機除垢時發出通知，讓您輕鬆清潔與保養咖啡機。您可以根據家中水質硬度調整此程序的頻率。

    零件可用洗碗機清洗，方便輕鬆

    零件可用洗碗機清洗，方便輕鬆

    為了方便起見，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗機中，為您節省時間並確保清潔衛生。

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

    機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

    透過獲義大利咖啡專家認證的 AromaExtract，萃取咖啡豆的最佳精華。

    透過獲義大利咖啡專家認證的 AromaExtract，萃取咖啡豆的最佳精華。

    我們的 AromaExtract 系統經過 Centro Studi Assaggiatori 咖啡專家測試，專為萃取來自世界各地咖啡豆的精華部分而設計，帶來卓越的咖啡品質。

    技術規格

    • 原產國家/地區

      製造地
      中國
      設計地
      義大利

    • 相容性

      相關配件 1
      量匙
      相關配件 2
      水質硬度試紙
      相關配件 3
      AquaClean 濾芯

    • 自訂

      研磨器設定
      12
      預潤香氣萃取控制
      溫度設定
      3

    • 豐富多變

      飲品
      • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
      • 熱水
      • 美式咖啡
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯牛奶

    • 其他功能

      可拆式蒸餾沖煮零件
      指示除垢
      AquaClean

    • 技術規格

      電壓
      220  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50  Hz
      鮮奶盒容量
      X  l
      水箱容量
      1.8  l
      咖啡渣容器容量
      12  servings
      產品重量
      7.5  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      殘渣容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      濾網相容性
      AquaClean
      幫浦壓力
      15  bar
      顏色與表面
      沙色
      產品規格
      246x371x433  mm

    • 一般規格

      可調式出口高度
      85 - 145  mm
      牛奶解決方案
      經典奶泡器
      零件可用洗碗機清洗
      • 經典奶泡器
      • 滴盤
      容易清潔和保養
      與 AquaClean 濾網相容
      使用者介面
      觸控式螢幕

    • 服務

      2 年保固

    • 永續性

      環保設定
      能源標章
      A 級
      沖煮耗電量
      1400  W

    Badge-D2C

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    • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
    • * 以 70 至 82 °C 為基準。

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