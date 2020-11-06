經典奶泡器會產生蒸汽，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。
只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。
使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。
我們的耐用陶瓷研磨機可進行 12 段調節，可讓您將咖啡豆研磨成超細粉末至粗顆粒等各種粗細。
智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
自動程式可在您必須為咖啡機除垢時發出通知，讓您輕鬆清潔與保養咖啡機。您可以根據家中水質硬度調整此程序的頻率。
為了方便起見，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗機中，為您節省時間並確保清潔衛生。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
我們的 AromaExtract 系統經過 Centro Studi Assaggiatori 咖啡專家測試，專為萃取來自世界各地咖啡豆的精華部分而設計，帶來卓越的咖啡品質。
原產國家/地區
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一般規格
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