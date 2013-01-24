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Series 2200

全自動義式咖啡機

EP2220
  • 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡
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    Series 2200 全自動義式咖啡機

    EP2220

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    智慧沖煮系統能在最佳溫度下從新鮮咖啡豆萃取美味與香氣，提供無上味蕾享受。經典奶泡器方便製作柔滑綿密奶泡，讓您輕鬆享用卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$16,900.00

    Series 2200 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    智慧沖煮系統能在最佳溫度下從新鮮咖啡豆萃取美味與香氣，提供無上味蕾享受。經典奶泡器方便製作柔滑綿密奶泡，讓您輕鬆享用卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵。 查看所有優點

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    智慧沖煮系統能在最佳溫度下從新鮮咖啡豆萃取美味與香氣，提供無上味蕾享受。經典奶泡器方便製作柔滑綿密奶泡，讓您輕鬆享用卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$16,900.00

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    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

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      直覺式觸控顯示器是幕後功臣

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      • 經典奶泡器
      • 霧面黑
      • 觸控顯示器
      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器會產生蒸氣，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。

      提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

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      我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

      杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

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      Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

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      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      方便您自動除垢

      方便您自動除垢

      自動程式可在您必須為咖啡機除垢時發出通知，讓您輕鬆清潔與保養咖啡機。您可以根據家中水質硬度調整此程序的頻率。

      零件可用洗碗機清洗，無比方便

      零件可用洗碗機清洗，無比方便

      為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

      直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

      只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

      透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

      使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

      技術規格

      • 產地

        設計地
        義大利
        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        使用者介面
        觸控式螢幕
        鮮奶解決方案
        經典奶泡器

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        X  L
        殘渣容器容量
        12  份
        頻率
        60  Hz
        杯子高度上限
        150  mm
        電壓
        120  V
        顏色與表面
        • 黑色
        • 霧面黑
        電線長度
        100  cm
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        產品重量
        7.5  kg
        產品規格
        246x371x433  mm
        咖啡豆容量
        275  g
        水箱容量
        1.8  L
        濾網相容性
        AquaClean
        幫浦壓力
        15  Bar

      • 自訂

        香氣濃度設定
        3
        研磨器設定
        12
        預潤香氣萃取控制
        溫度設定
        3

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 熱水
        • 咖啡
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

      • 其他功能

        可拆式蒸餾沖煮零件
        香氣封存設計
        指示除垢
        AquaClean

      • 配件

        內附
        • 潤滑管
        • 量匙
        • 水質硬度試紙

      • 客戶服務

        兩年保固

      • 永續性

        環保設定
        能源標章
        A 級
        回收材質
        >95  %
        沖煮耗電量
        1400  W

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          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
          • 以 70 至 82 °C 為基準