我的飛利浦電鬍刀發出巨大噪音

每個刀頭都是由刀具和刀網組成，並附有固定環，可固定至電鬍刀組 (又稱為刀頭固定座)。每個刀具和刀網都會構成一個獨特組合，因此清潔後，請務必將刀具放回各自的刀網內。請將刀具朝下，放入刀網中。



當您使用固定架將刀頭鎖回電鬍刀組時，請確定將其牢固鎖入定位。當固定架正確裝上時，即使您嘗試將其與電鬍刀組分離，也不應鬆脫。



如果您的電鬍刀型號的需要先將刀頭嵌入固定架，再鎖入電鬍刀組，請確保刀頭上的溝槽準確貼合固定架的凸出部分 (請見下圖)。



如需拆卸和重新安裝刀頭的詳細說明，請參閱產品隨附的使用手冊。