如何讓飛利浦電鬍刀發揮最佳效果？

若要讓飛利浦電鬍刀發揮最佳效果，請參閱下列指示與技巧。



專業提示：如果您的飛利浦電鬍刀無法徹底刮鬍或效果不如從前，取下刀頭並徹底清潔有助於恢復最佳效能。

準備好您的電鬍刀 一把完善的電鬍刀帶給您乾淨、舒適且方便的刮鬍體驗。因此，我們建議您在每次刮鬍後清潔電鬍刀，並確保電池已充飽電，可供下次使用。此外，請務必每月取下刀頭並徹底清潔。



電池電量低和/或刀頭髒污都可能降低刮鬍性能，因此值得花點時間讓電鬍刀保持在最佳狀態。



請參考下方的影片，概略瞭解本節涵蓋的資訊 (雖然電鬍刀型號各有不同，但所有的飛利浦電鬍刀適用相同的原則。請完整閱讀下列資訊，以取得更多詳細資料)。



提示：點選/按一下開始播放影片後，點選/按一下影片底部的齒輪圖示，即可啟用您語言的字幕 (如有需要)。

為皮膚預留調適期 如果您是第一次使用新的飛利浦電鬍刀，您的肌膚可能需要一些時間適應。換句話說，您的肌膚在前幾次刮鬍後可能會看起來紅腫或感到些微刺痛。請定期使用飛利浦電鬍刀至少 21 天，讓肌膚有時間適應。



刮鬍後，請使用溫和的保濕霜、刮鬍後乳液或潤膚霜，以舒緩受到刺激的皮膚。

預先修剪較長的臉部毛髮 使用電鬍刀修剪較長的臉部毛髮可能會讓您感到不適，且可能出現拉扯感。



因此，如果您已數天未刮鬍或鬍鬚濃密，飛利浦建議您預先修剪臉部毛髮。



部分飛利浦電鬍刀隨附修剪組件，可用來修剪。或者，您也可以使用標準鬢角刀。

刮鬍時動作應輕柔 刮鬍時請務必動作輕柔，尤其當肌膚較為敏感或較易發炎時更應如此。請穩穩握住刀頭，輕輕地貼著肌膚，讓電鬍刀在肌膚上滑動。



溫和施力也有助於減少電鬍刀和皮膚之間的摩擦，讓您享有更舒適的刮鬍體驗。