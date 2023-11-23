搜尋關鍵字

如何讓飛利浦電鬍刀發揮最佳效果？

發表於 2025 年 3 月 4 日
若要讓飛利浦電鬍刀發揮最佳效果，請參閱下列指示與技巧。

專業提示：如果您的飛利浦電鬍刀無法徹底刮鬍或效果不如從前，取下刀頭並徹底清潔有助於恢復最佳效能。 

準備好您的電鬍刀

一把完善的電鬍刀帶給您乾淨、舒適且方便的刮鬍體驗。因此，我們建議您在每次刮鬍後清潔電鬍刀，並確保電池已充飽電，可供下次使用。此外，請務必每月取下刀頭並徹底清潔。

電池電量低和/或刀頭髒污都可能降低刮鬍性能，因此值得花點時間讓電鬍刀保持在最佳狀態。

請參考下方的影片，概略瞭解本節涵蓋的資訊 (雖然電鬍刀型號各有不同，但所有的飛利浦電鬍刀適用相同的原則。請完整閱讀下列資訊，以取得更多詳細資料)。

提示：點選/按一下開始播放影片後，點選/按一下影片底部的齒輪圖示，即可啟用您語言的字幕 (如有需要)。

為皮膚預留調適期

如果您是第一次使用新的飛利浦電鬍刀，您的肌膚可能需要一些時間適應。換句話說，您的肌膚在前幾次刮鬍後可能會看起來紅腫或感到些微刺痛。請定期使用飛利浦電鬍刀至少 21 天，讓肌膚有時間適應。

刮鬍後，請使用溫和的保濕霜、刮鬍後乳液或潤膚霜，以舒緩受到刺激的皮膚。

預先修剪較長的臉部毛髮

使用電鬍刀修剪較長的臉部毛髮可能會讓您感到不適，且可能出現拉扯感。

因此，如果您已數天未刮鬍或鬍鬚濃密，飛利浦建議您預先修剪臉部毛髮。

部分飛利浦電鬍刀隨附修剪組件，可用來修剪。或者，您也可以使用標準鬢角刀。

刮鬍時動作應輕柔

刮鬍時請務必動作輕柔，尤其當肌膚較為敏感或較易發炎時更應如此。請穩穩握住刀頭，輕輕地貼著肌膚，讓電鬍刀在肌膚上滑動。

溫和施力也有助於減少電鬍刀和皮膚之間的摩擦，讓您享有更舒適的刮鬍體驗。

濕刮秘訣

備註： 使用清水和刮鬍泡/凝膠刮鬍之前，請務必檢查該電鬍刀型號是否適用。適用的電鬍刀型號機身背面會有水龍頭或浴缸符號，您也可以查看使用手冊加以確認。

搭配刮鬍泡或刮鬍凝膠使用飛利浦電鬍刀時：
  • 開始刮鬍前，請先用肥皂或洗面乳洗臉
  • 在臉部和頸部上塗抹您喜愛的刮鬍凝膠或刮鬍泡
  • 以小圓圈的方式在肌膚上移動電鬍刀。如此可確保將朝不同方向生長的毛髮皆加以刮除
  • 盡可能減少電鬍刀在同一區域的移動次數
  • 刮鬍時，請沖掉多餘的刮鬍泡或凝膠，以保持刀片清潔。
使用飛利浦電鬍刀濕刮

乾刮秘訣

若您在刮鬍時沒有使用清水或刮鬍泡/凝膠：
  • 刮鬍前，請先用少許清水和肥皂/洗面乳洗臉
  • 靜待至少 15 分鐘，讓皮膚完全乾燥後，再開始刮鬍
  • 以小圓圈的方式在肌膚上移動電鬍刀。如此可確保將朝不同方向生長的毛髮皆加以刮除
  • 盡可能減少電鬍刀在同一區域的移動次數
如需更多刮鬍秘訣，請至 Google Play App 商店與 Apple App Store 下載 GroomTribe Styling and Shaving 應用程式

