Article Published Date : 2025 年 8 月 11 日
我可以用什麼來為 USB 充電飛利浦產品進行充電？
發表於 2025 年 8 月 11 日
如果您的飛利浦個人保健用品隨附 USB 充電纜線，請將纜線搭配飛利浦 IPX4 插頭充電器或其他適用的充電方法進行充電，如下方所列。
備註：為產品充電前，請先仔細閱讀以下安全資訊。如需完整的重要安全資訊，請參閱產品隨附的文件。 安全第一
如果您在潮濕的環境中 (如浴室內) 為飛利浦產品充電，請務必使用 IPX4 轉接器，以確保充電安全。IPX4 表示轉接器可防潑水。
無論您選擇哪一種轉接器，請確定它符合以下要求 (該資訊通常印在轉接器本體)。 輸入電壓：100-240V。 輸出電壓：5V。 輸出功率：1A 或更高。 水密性：IPX4* 適用於潮濕環境。 核准標誌：您所在國家/地區的相關核准/認證標記 (例如 CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM 等) 重要事項：使用未經認證的轉接器可能會導致危險或嚴重傷害。在用水清潔本產品之前，請務必先將本產品的轉接器拔下。
*提示：IPX4 中的 X 是預留位置，另一個數字可能會出現在轉接器說明中 (例如 IP24 或 IP44)。只要「IP」後的第二個數字是「4」，轉接器就屬於防潑濺類別。
飛利浦轉接器
如果您沒有轉接器，您可以直接向飛利浦購買適合的轉接器。轉接器的型號會根據您所擁有的產品類型而有所不同。
飛利浦修容與美容產品 - OneBlade、Head Pro、電鬍刀、女用除毛刀、體毛刀和電動剪髮器： 飛利浦 HQ87 IPX4 轉接器。 飛利浦 Sonicare - 電動牙刷和牙線機： 飛利浦 WAA1001 防潑水 IPX4 變壓器 (白色) 或飛利浦 WAA2001 防潑水 IPX4 變壓器 (黑色)。 若要購買飛利浦轉接器： 如果您住在 美國，請 按一下這裡以要求取得轉接器 如果您住在 加拿大，請 按一下這裡，並聯絡支援部門以取得協助。 如果您住在 其他國家或地區，請 按一下這裡，然後在頁面頂端的搜尋列中輸入相關的轉接器型號。請注意，此頁面頂端的搜尋列已經過最佳化，可找出產品支援資訊。因此，請務必按一下所提供的連結，並使用新頁面 (而非此頁面) 上的搜尋功能。
內建 USB 插座/插孔
您可以在建築物中使用專用的 USB 插頭插座為產品充電，前提是該插座應符合上述「安全第一」章節所述的規格。在用水清潔產品之前，請先從電源供應器拔下電源插頭。
其他品牌的 USB 轉接器
您可以使用任何聲譽良好之品牌的 USB 插頭充電器為您的產品充電，前提是該轉接器應符合上述「安全第一」章節所列的規格。此資訊應該會印在轉接器表面，如下列範例所示：
此頁面的資訊適用於下列機型：
XP9404/31 , XP9403/49 , S5885/10 , S7887/58 , X5004/00 , X5006/00 , X5012/05 , X5001/00 , S5889/60 , S5898/17 , S7887/20 , S5880/20 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號
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