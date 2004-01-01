您的飛利浦電鬍刀會使用符號、圖示和其他訊號來提供重要的使用及維護資訊。

本文中顯示的部分圖示會附帶英文文字。電鬍刀上的文字會根據您的語言設定而變更，但所有語言使用的符號皆相同。

備註：本文僅適用於飛利浦 i9000 系列電鬍刀。圖示和符號會因您使用的是 i9000、i9000 Prestige 或 i9000 Prestige Ultra 而異。顏色可能與下列範例有所不同。