如需取下並重新安裝飛利浦電鬍刀 (有時稱為電動刮鬍刀) 的刀頭，請參閱以下資訊。
若要進行例行深層清潔和更換刀頭，您需要知道如何取下和裝回刀頭。這是讓飛利浦電鬍刀維持良好運作狀態的必要步驟。
請注意：下方圖片可能與您的飛利浦電鬍刀型號不同，但適用相同原則。如需電鬍刀的特定說明，請參閱使用手冊。
如何取下飛利浦電鬍刀的刀頭？
發表於 2023 年 11 月 23 日
認識您的電鬍刀
重要：雖然大部分的飛利浦電鬍刀型號都防水，但部分型號不防水。本文中的清潔說明僅適用於防水電鬍刀。若要瞭解您的電鬍刀是否防水，請參閱使用手冊，或查看電鬍刀握把上是否有水龍頭或浴缸/淋浴間的小符號。
請參閱下圖 A 和 B，以瞭解飛利浦電鬍刀的哪些部分可以拆卸。這是飛利浦電鬍刀最常見的兩種類型，但個別型號可能略有不同。
下方編號清單會指出每個零件所用的名稱。2 號和 3 號構成飛利浦電鬍刀的刀頭。
圖 A (配有固定環的電鬍刀)：
圖 A (配有固定環的電鬍刀)：
- 刀頭固定座
- 刀網
- 刀具
- 固定環
- 附毛髮收集室的電鬍刀組
- 電鬍刀握把
- 開/關按鈕
- 使用者介面 (依機型而異)
- 刀頭固定座
- 刀網
- 刀具
- 固定架
- 毛髮收集室
- 開/關按鈕
配有固定環的電鬍刀
本節資訊適用於所有飛利浦電鬍刀，其個別塑膠環與金屬環可將刀頭固定至定位。
請將電鬍刀從電源插座拔除，並確定在開始前已關閉電源。如要更換新的刀頭，可以跳過步驟 4-7。
- 從電鬍刀頂端的電鬍刀組上取下刀頭固定座。視型號而定，您可以按下電鬍刀組正面的按鈕將其打開，然後從鉸鏈中取出，或直接從電鬍刀組拉出刀頭固定座。
- 以逆時針方向扭轉每個固定環以將其鬆開。
- 將刀頭從刀頭固定座中取出。
- 從刀網上拆下刀具。備註：每個刀具和刀網構成獨立刀組，請避免混用。
- 用溫水沖洗刀具。
- 用溫水沖洗刀網。
- 將每個刀具放回其刀網中。
- 將刀頭固定座倒置，重新裝上刀頭且刀網的頂端朝下。
- 將固定環放在刀頭上方。您用來抓住並扭轉固定環的小突起處應朝上。
- 以順時針方向旋轉固定環，將刀頭鎖至定位。
配有固定架的電鬍刀
本節資訊適用於所有飛利浦電鬍刀，其塑膠框或固定架可將刀頭固定至定位。
請將電鬍刀從電源插座拔除，並確定在開始前已關閉電源。如要更換新的刀頭，可以跳過步驟 5-6。
- 將刀頭固定座從電鬍刀的握把上取下。
- 以逆時針方向轉動固定架上的轉盤以將其解鎖 (1)，然後將其提起 (2)。
- 將刀頭從固定座中取出。
- 從刀網上拆下刀具。備註：每個刀具和刀網構成獨立刀組，請避免混用。
- 如需清潔電鬍刀，請用溫水沖洗每個刀具和刀網。
- 將每個刀具放回其刀網中。
- 將刀頭固定座倒置，重新裝上刀頭且刀網的頂端朝下。
- 將固定架裝到刀頭上，並將轉盤朝上 (1)，然後轉動轉盤，將固定架鎖至定位 (2)。
更換刀頭之後
如果最近剛更換新的飛利浦電鬍刀刀頭，使用新刀頭刮鬍時，皮膚可能會感到輕微不適。
請給肌膚大約 21 天的時間來適應刀頭。如果出現紅腫或感到刺痛，請考慮使用溫和無酒精的乳液來舒緩刮鬍後的肌膚。
