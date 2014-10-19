「健康空氣」保護警告提醒您更換濾網

「健康空氣」保護警告會及時提醒您更換濾網。如果未能及時更換濾網，產品即會停止運作，以避免在濾網卡滿髒污的情況下運作無法收到成效。此功能可確保您隨時皆能享有健康好空氣。