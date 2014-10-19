產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
VitaShield IPS
智慧型感應器
VitaShield 智慧淨化系統可有效過濾體積 >0.02 微米* 的污染物 (超微粒、過敏原、細菌與病毒)。
智慧型感應器可測量並控制室內空氣品質
「健康空氣」保護警告會及時提醒您更換濾網。如果未能及時更換濾網，產品即會停止運作，以避免在濾網卡滿髒污的情況下運作無法收到成效。此功能可確保您隨時皆能享有健康好空氣。
獲獎記錄
根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽鳥類與人類的流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 0.02 微米。
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 進行測試，測試時以香菸煙霧做為微粒污染物
經 SIMT 於 30m3 實驗室中根據 GB/T18801-2008 與 GB/T18883-2002 進行測試，測試時以體積小於 2.5um 的可吸入微粒做為微粒污染物 (由質量濃度中採樣，初始濃度為 5.0¡À0.5mg/m3)，測試時間為 1 小時
經上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 於 30 m3 實驗室中根據 GB21551.3-2010 進行測試，測試時以 (白色葡萄球菌) 8032 做為測試細菌