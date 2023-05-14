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專業大型顯示器

22AV2304A/00
  • 衛生遙控器 衛生遙控器 衛生遙控器
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    專業大型顯示器

    22AV2304A/00

    衛生遙控器

    衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。

    專業大型顯示器

    衛生遙控器

    衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。

    衛生遙控器

    衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。

    專業大型顯示器

    衛生遙控器

    衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。

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      衛生遙控器

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      衛生、抗菌且無凹槽

      精選抗菌材質搭配無凹槽設計，讓這款衛生遙控器易於清潔，不易滋生細菌。

      超長電池壽命

      讓您的員工從進入房內更換電池的額外工作中解脫出來。2 顆 AA 鹼性電池可確保超長電池壽命，最長可達 5 年。

      清楚的版面配置，操作輕鬆不費力

      輕鬆操控，盡在指尖。自然的版面配置讓這款遙控器擁有直覺式操作介面，可存取所有大型顯示器的功能集。

      Multi-RC 設定記憶

      在更換電池前後維持完全相同的設定。Multi-RC 可將您的設定儲存在永久儲存空間中，讓維護毫不費力。

      可上鎖的電池盒

      使用螺絲固定可上鎖的電池盒，確保只有工作人員才能拆卸或更換電池。

      電量不足偵測

      飛利浦專業遙控器的電池電力不足時，大型顯示器螢幕上就會出現通知。讓您能在服務受到影響前更換電池。

      Cast 按鈕提供輕鬆串流

      專用的 Cast 按鈕可讓您更快從外部裝置串流內容。只要按下即可啟動連線資訊畫面，以便從任何具備 Cast 功能的筆記型電腦、平板電腦、手機或桌上型電腦進行串流。

      技術規格

      • 電池

        類型
        2xAA (未隨附)

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        215 x 46 x 23 公釐
        產品大小 (寬x深x高) 吋
        8.46 x 1.81 x 0.91  吋

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