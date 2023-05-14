衛生遙控器
衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
衛生遙控器
衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。
衛生遙控器
衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
衛生遙控器
衛生遙控器搭配抗菌材質，無凹槽表面方便清潔。
精選抗菌材質搭配無凹槽設計，讓這款衛生遙控器易於清潔，不易滋生細菌。
讓您的員工從進入房內更換電池的額外工作中解脫出來。2 顆 AA 鹼性電池可確保超長電池壽命，最長可達 5 年。
輕鬆操控，盡在指尖。自然的版面配置讓這款遙控器擁有直覺式操作介面，可存取所有大型顯示器的功能集。
在更換電池前後維持完全相同的設定。Multi-RC 可將您的設定儲存在永久儲存空間中，讓維護毫不費力。
使用螺絲固定可上鎖的電池盒，確保只有工作人員才能拆卸或更換電池。
飛利浦專業遙控器的電池電力不足時，大型顯示器螢幕上就會出現通知。讓您能在服務受到影響前更換電池。
專用的 Cast 按鈕可讓您更快從外部裝置串流內容。只要按下即可啟動連線資訊畫面，以便從任何具備 Cast 功能的筆記型電腦、平板電腦、手機或桌上型電腦進行串流。
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