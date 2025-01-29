即使在明亮的日光下，也能提供更好的能見度

飛利浦互動式 3000 系列擁有 250 cd/m2 的亮度，在明亮的光線下提供更好的能見度，專為全天候使用而設計，使其成為旅行與交通運輸中心、零售中心、餐飲地點等方面的絕佳選擇。容錯移轉亦包含在內，可讓顯示器在停電時自動切換主要與次要輸入。