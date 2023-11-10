全彩無功耗顯示器
從充滿自信的彩色菜單到無紙海報，讓新時代的顯示器活靈活現。無論是數位化紙張看板或抽換數位模型，都能顯示靜態影像，提供超清晰、可輕鬆更新、更永續性的 ePaper 技術。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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Android 系統的飛利浦專業級顯示器可彈性操作且安全性高，已針對原生 Android 應用程式最佳化，並可直接在顯示器上輕鬆安裝網頁應用程式與軟體。全部皆可透過網際網路連線控制。
顯示藍色等 6 萬種色彩，自信呈現清楚訊息，且具備 16GB 內建記憶體，不需外接媒體播放器。插入電源，上傳新的靜態內容，就可透過 USB、LAN 或 WiFi 連線立即播放。
您可以遠端管理和維護與 PPDS Wave 相連的顯示器，隨時隨地安全切換內容。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
非常適合無法就近接上電源的環境。飛利浦 Tableaux 可四處移動，擺放在不同位置，如同紙海報般顯示彩色靜態內容，僅在載入新內容時才需消耗極少的電能。
為永續未來研發專門技術，不消耗能源且不製造廢棄物即可更換彩色海報。
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