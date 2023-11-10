Android SoC 處理器

Android 系統的飛利浦專業級顯示器可彈性操作且安全性高，已針對原生 Android 應用程式最佳化，並可直接在顯示器上輕鬆安裝網頁應用程式與軟體。全部皆可透過網際網路連線控制。