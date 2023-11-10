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Signage Solutions 電子紙告示板

25BDL4150I/00
  • 全彩無功耗顯示器 全彩無功耗顯示器 全彩無功耗顯示器
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    Signage Solutions 電子紙告示板

    25BDL4150I/00

    全彩無功耗顯示器

    從充滿自信的彩色菜單到無紙海報，讓新時代的顯示器活靈活現。無論是數位化紙張看板或抽換數位模型，都能顯示靜態影像，提供超清晰、可輕鬆更新、更永續性的 ePaper 技術。

    Signage Solutions 電子紙告示板

    全彩無功耗顯示器

    從充滿自信的彩色菜單到無紙海報，讓新時代的顯示器活靈活現。無論是數位化紙張看板或抽換數位模型，都能顯示靜態影像，提供超清晰、可輕鬆更新、更永續性的 ePaper 技術。

    全彩無功耗顯示器

    從充滿自信的彩色菜單到無紙海報，讓新時代的顯示器活靈活現。無論是數位化紙張看板或抽換數位模型，都能顯示靜態影像，提供超清晰、可輕鬆更新、更永續性的 ePaper 技術。

    Signage Solutions 電子紙告示板

    全彩無功耗顯示器

    從充滿自信的彩色菜單到無紙海報，讓新時代的顯示器活靈活現。無論是數位化紙張看板或抽換數位模型，都能顯示靜態影像，提供超清晰、可輕鬆更新、更永續性的 ePaper 技術。

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      科技實現更光明的未來

      • 25 吋
      • Android

      Android SoC 處理器

      Android 系統的飛利浦專業級顯示器可彈性操作且安全性高，已針對原生 Android 應用程式最佳化，並可直接在顯示器上輕鬆安裝網頁應用程式與軟體。全部皆可透過網際網路連線控制。

      全彩 ePaper 顯示器

      顯示藍色等 6 萬種色彩，自信呈現清楚訊息，且具備 16GB 內建記憶體，不需外接媒體播放器。插入電源，上傳新的靜態內容，就可透過 USB、LAN 或 WiFi 連線立即播放。

      可連接 PPDS Wave 使用遠端管理功能

      您可以遠端管理和維護與 PPDS Wave 相連的顯示器，隨時隨地安全切換內容。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。

      陽光下可閱讀

      非常適合無法就近接上電源的環境。飛利浦 Tableaux 可四處移動，擺放在不同位置，如同紙海報般顯示彩色靜態內容，僅在載入新內容時才需消耗極少的電能。

      未來技術

      為永續未來研發專門技術，不消耗能源且不製造廢棄物即可更換彩色海報。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        25.3  吋
        面板解析度
        3200 x 1800
        長寬比
        16:9
        顯示器色彩
        60k
        作業系統
        Android 11

      • 連線

        視訊輸入
        USB
        音訊輸出
        音訊左/右 (3.5 公釐插孔)
        其他連接
        • Micro SD 記憶卡
        • micro USB

      • 通訊

        乙太網路
        10M/100M
        Wi-Fi/ WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模組

      • 便利

        擺放位置
        • 橫向 (24/7)
        • 縱向 (24/7)
        連線控制
        LAN (RJ45)

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        15~ 35  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20% ~ 80  %
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺

      • 功率

        主電源
        20V/2.25A 轉接器

      • 配件

        附配件
        • AC 電源變壓器
        • 快速入門指南 (x1)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 簡體中文
        符合法規
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC
        保固
        3 年保固

      • 內建播放器

        CPU
        Rockchip PX30S
        記憶體
        2GB DDR4
        收納
        16GB EMMC

      • 尺寸

        設備寬度
        598.6  mm
        設備高度
        350.2  mm
        設備深度
        37.5  mm
        邊框寬度
        18.6/18.6/18.6/22 公釐
        壁掛
        100x100 公釐 VESA 掛架
        產品重量
        2.7  kg

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