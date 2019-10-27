使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到您的顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，然後將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。