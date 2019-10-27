Signage Solutions Q-Line 顯示器
強化告示板視覺體驗
以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
透過 SmartControl 遠端管理和控制您的網路
SmartControl 可讓您經由 RJ45 和 RS232C 遠端控制及管理顯示器的網路。輕鬆微調所有顯示器設定，包括解析度、亮度、對比度，然後還可將設定複製到整個網路。
使用 SmartCMS 進行免費易用的內容管理
使用飛利浦 Signage Solution 顯示器專用的免費易用內容管理系統，輕鬆管理您的數位告示板內容。您可利用 SmartCMS 24 小時全年無休地建立與安排自製內容。只要建立您的網路、設計好內容並安排播放清單，便可即刻播放！
使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到您的顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，然後將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。
內建記憶體可儲存和播放內容
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
顯示與 D-image 一致的臨床影像
D-image 利用一致且精確的顯示效果來協助您監測和診斷臨床影像。為達到可靠的臨床判讀，我們的專業顯示器已經過原廠校準，可提供最佳化灰階標準顯示效果。D-image 讓您在每個患者照護的層面皆有優異表現。
SmartPower 確保節能效果
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
Full HD LED 帶來對比驚豔的出色影像
畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質都差強人意，但您想要擁有更多特點，比如說既能擁有清晰影像細節，又能兼顧高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現出逼真畫面。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
80
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
31.5
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
1920 x 1080p
- 像素間距
-
0.36375 x 0.36375 公釐
- 最佳解析度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 顯示器色彩
-
1,670 萬色
- 對比比率 (一般)
-
1100:1
- 動態對比比率
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 畫面增強
-
-
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
-
3D 梳型濾波器
-
3D MA 防交錯
-
動態補償防交錯
-
循序掃描
- 面板技術
-
IPS
- 擺放位置
-
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-I (x1)
-
HDMI (x2)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-I (x1)
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
-
便利
- 子母畫面
-
子母畫面
- 區塊矩陣
-
最高 15 x 15
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴路途徑
-
- 連線控制
-
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10W RMS
-
功率
- 主電源
-
AC (100 ~ 240 V)，2.5A
- 耗電量 (開啟模式)
-
110 瓦 (最大)
- 耗電量 (一般)
-
60
W
- 待機消耗功率
-
<0.5 W
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
640 x 480，60、67、72、75Hz
-
800 x 600，56、60、72、75Hz
-
1024 x 768，60Hz
-
1280 x 768，60Hz
-
1280 x 800，60Hz
-
1360 x 768，60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1440 x 900，60Hz
-
1600 x 1200，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
-
1920 x 1200，60Hz
- 視訊格式
-
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576p，50Hz
-
576i，50Hz
-
720p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
1080p，50、60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
724.8
mm
- 產品重量
-
6.15
kg
- 設備高度
-
424.3
mm
- 設備深度
-
64.1
mm
- 設備寬度 (吋)
-
28.54
吋
- 機體高度 (吋)
-
16.7
吋
- 壁掛
-
200 x 200 公釐 M6
- 邊框寬度
-
10.8 公釐 (T/L/R)，15.7 公釐 (B)
- 產品重量 (磅)
-
13.55
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20 ~ 80
%
- 溫度範圍 (儲存)
-
-10 ~ 50
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
10 ~ 80% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
0 ~ 90% (無凝結)
-
配件
- 附配件
-
-
AC 電源線
-
RS232 纜線
-
遙控器
-
遙控器電池
-
快速入門指南
- 附配件
-
-
邊緣校準套件 (1 )-2 件
-
邊緣校準套件 (2)-1 件
-
M3 螺絲 (x1)
-
RS232 菊輪鍊纜線
-
SD 記憶卡護蓋 (x1)
-
指旋螺絲 (x8)
- 底座
-
通用底座 - 小 (BM05911) (選購)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
義大利文
-
波蘭文
-
土耳其文
-
俄文
-
簡體中文
-
西班牙文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
BSMI
-
CB
-
CE
-
UL/cUL
-
EAC
-
EnergyStar 7.0
-
FCC A 級
-
PSB
內容物
箱內其他物品
- AC 電源線
- RS232 纜線
- 遙控器
- 遙控器電池
- 快速入門指南
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