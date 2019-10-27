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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    32BDL4031D/96

    強化告示板視覺體驗

    以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

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    強化告示板視覺體驗

    具備無與倫比的智慧效能

    • 32 吋
    • 直下式 LED 背光
    • Full HD
    透過 SmartControl 遠端管理和控制您的網路

    透過 SmartControl 遠端管理和控制您的網路

    SmartControl 可讓您經由 RJ45 和 RS232C 遠端控制及管理顯示器的網路。輕鬆微調所有顯示器設定，包括解析度、亮度、對比度，然後還可將設定複製到整個網路。

    使用 SmartCMS 進行免費易用的內容管理

    使用 SmartCMS 進行免費易用的內容管理

    使用飛利浦 Signage Solution 顯示器專用的免費易用內容管理系統，輕鬆管理您的數位告示板內容。您可利用 SmartCMS 24 小時全年無休地建立與安排自製內容。只要建立您的網路、設計好內容並安排播放清單，便可即刻播放！

    使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容

    使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容

    您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到您的顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，然後將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。

    內建記憶體可儲存和播放內容

    內建記憶體可儲存和播放內容

    透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

    顯示與 D-image 一致的臨床影像

    顯示與 D-image 一致的臨床影像

    D-image 利用一致且精確的顯示效果來協助您監測和診斷臨床影像。為達到可靠的臨床判讀，我們的專業顯示器已經過原廠校準，可提供最佳化灰階標準顯示效果。D-image 讓您在每個患者照護的層面皆有優異表現。

    SmartPower 確保節能效果

    SmartPower 確保節能效果

    系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

    Full HD LED 帶來對比驚豔的出色影像

    畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質都差強人意，但您想要擁有更多特點，比如說既能擁有清晰影像細節，又能兼顧高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現出逼真畫面。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      80  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      31.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      1920 x 1080p
      像素間距
      0.36375 x 0.36375 公釐
      最佳解析度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      顯示器色彩
      1,670 萬色
      對比比率 (一般)
      1100:1
      動態對比比率
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 3D MA 防交錯
      • 動態補償防交錯
      • 循序掃描
      面板技術
      IPS
      擺放位置
      • 橫向 (24/7)
      • 縱向 (24/7)

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      視訊輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔

    • 便利

      子母畫面
      子母畫面
      區塊矩陣
      最高 15 x 15
      螢幕省電功能
      畫素轉換
      鍵盤控制
      • 可鎖定
      • 隱藏
      訊號迴路途徑
      • 紅外線迴路途徑
      • DVI
      連線控制
      • RS232
      • RJ45

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      AC (100 ~ 240 V)，2.5A
      耗電量 (開啟模式)
      110 瓦 (最大)
      耗電量 (一般)
      60  W
      待機消耗功率
      <0.5 W

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      • 800 x 600，56、60、72、75Hz
      • 1024 x 768，60Hz
      • 1280 x 768，60Hz
      • 1280 x 800，60Hz
      • 1360 x 768，60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1440 x 900，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1920 x 1200，60Hz
      視訊格式
      • 480i，60Hz
      • 480p，60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，50Hz
      • 720p，50、60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 1080p，50、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      724.8  mm
      產品重量
      6.15  kg
      設備高度
      424.3  mm
      設備深度
      64.1  mm
      設備寬度 (吋)
      28.54  吋
      機體高度 (吋)
      16.7  吋
      壁掛
      200 x 200 公釐 M6
      邊框寬度
      10.8 公釐 (T/L/R)，15.7 公釐 (B)
      產品重量 (磅)
      13.55  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80  %
      溫度範圍 (儲存)
      -10 ~ 50  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      10 ~ 80% (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      0 ~ 90% (無凝結)

    • 配件

      附配件
      • AC 電源線
      • RS232 纜線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      附配件
      • 邊緣校準套件 (1 )-2 件
      • 邊緣校準套件 (2)-1 件
      • M3 螺絲 (x1)
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • SD 記憶卡護蓋 (x1)
      • 指旋螺絲 (x8)
      底座
      通用底座 - 小 (BM05911) (選購)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 波蘭文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EnergyStar 7.0
      • FCC A 級
      • PSB

    內容物

    箱內其他物品

    • AC 電源線
    • RS232 纜線
    • 遙控器
    • 遙控器電池
    • 快速入門指南
    Badge-D2C

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