動態面板連接

飛利浦 L-Line 7000 LED 面板可以各種不同大小混搭，形成各種形狀和尺寸的單一顯示器。動態校準插梢確保各種環境皆能配合使用，呈現平順無縫的顯示器表面。每一塊 LED 面板的左右兩邊都有開口，能配合 LED 面板之間多樣化的有線連接以及任何外部輸入連線，帶來更高的方便性與效率。LED 面板上下方的開口可以彈出，在只能由面板上方或下方連線時也能派上用場。