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讓想像力馳騁
沒有限制、沒有界線。飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 告示板解決方案為形狀和尺寸帶來無限可能。無縫連結及多種尺寸選擇，締造真正獨一無二的顯示器，無論規格，成果盡善盡美。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專利的易裝架讓安裝更為迅速。這些選購的品項提供平面 LED 安裝、凸面曲面 (177.5/175/172.5 度) 安裝，以及 L 形 90 度角安裝。
能防灰塵、塵土、真菌和潮濕的保角塗層不只能保護此產品，也讓維修更輕鬆。IP30 認證的異物防護能降低灰塵或腐蝕所導致的短路風險。
飛利浦 L-Line 7000 LED 面板可以各種不同大小混搭，形成各種形狀和尺寸的單一顯示器。動態校準插梢確保各種環境皆能配合使用，呈現平順無縫的顯示器表面。每一塊 LED 面板的左右兩邊都有開口，能配合 LED 面板之間多樣化的有線連接以及任何外部輸入連線，帶來更高的方便性與效率。LED 面板上下方的開口可以彈出，在只能由面板上方或下方連線時也能派上用場。
飛利浦專業l LED 顯示器使用的高效能 LED 經過完整的測試，不只能源效率高，也符合成本效益。此外更強的技術也能讓顯示器動態節約消耗功率。
每一塊飛利浦 L-Line LED 面板都在我們的工廠裡經過完美環境下的調校。這表示無須再經過實地調校，因此安裝更迅速。調校和設定檔案也有提供，能確保維修迅速進行。
阻燃設計能在失火時延緩火勢蔓延，幫助保護 LED 面板的結構完整性。通過消防認證的測試與認證。
飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板的高度為 25 公分，提供 50 公分、75 公分和 100 公分的寬度。這些顯示器可以用任何橫向形式安裝，沒有尺寸限制。也提供斜角設計，可形成凸面和凹面形式的彎曲設計。
打造任何形狀、大小和解析度的無邊框顯示器。飛利浦專業 LED 面板的模組化設計可適用於任何空間。組建大量身歷其境的設備，或者以吸引人的排列方式組合。輕鬆在門口或其他出入口周圍打造無縫銜接的顯示器。全新飛利浦 7000 系列甚至讓角落和曲面顯示器也能輕鬆打造。
透過精準實現盡善盡美。Active Health Monitoring 能確切顯示故障物品與位置，讓維修變得迅速、簡易且可預測。這個軟體可連線或離線使用，大幅提高更換相關零件過程的效率，對於擁有多個地理位置的顯示器擁有者而言是不可或缺的。
您的飛利浦專業級 LED 顯示器內建纜線線路，確保電源線與資料傳輸線收納整齊。顯示面板的店員和資料都以菊輪鍊連接，讓您盡可能減少雜亂、加快安裝速度。
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