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讓想像力馳騁
沒有限制、沒有界線。飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 告示板解決方案為形狀和尺寸帶來無限可能。無縫連結及多種尺寸選擇，締造真正獨一無二的顯示器，無論規格，成果盡善盡美。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專利的易裝架讓安裝更為迅速。這些選購的品項提供平面 LED 安裝、凸面曲面 (177.5/175/172.5 度) 安裝，以及 L 形 90 度角安裝。
能防灰塵、塵土、真菌和潮濕的保角塗層不只能保護此產品，也讓維修更輕鬆。IP30 認證的異物防護能降低灰塵或腐蝕所導致的短路風險。
飛利浦 L-Line 7000 LED 面板可以各種不同大小混搭，形成各種形狀和尺寸的單一顯示器。動態校準插梢確保各種環境皆能配合使用，呈現平順無縫的顯示器表面。每一塊 LED 面板的左右兩邊都有開口，能配合 LED 面板之間多樣化的有線連接以及任何外部輸入連線，帶來更高的方便性與效率。LED 面板上下方的開口可以彈出，在只能由面板上方或下方連線時也能派上用場。
飛利浦專業l LED 顯示器使用的高效能 LED 經過完整的測試，不只能源效率高，也符合成本效益。此外更強的技術也能讓顯示器動態節約消耗功率。
每一塊飛利浦 L-Line LED 面板都在我們的工廠裡經過完美環境下的調校。這表示無須再經過實地調校，因此安裝更迅速。調校和設定檔案也有提供，能確保維修迅速進行。
阻燃設計能在失火時延緩火勢蔓延，幫助保護 LED 面板的結構完整性。通過消防認證的測試與認證。
飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板的高度為 25 公分，提供 50 公分、75 公分和 100 公分的寬度。這些顯示器可以用任何橫向形式安裝，沒有尺寸限制。也提供斜角設計，可形成凸面和凹面形式的彎曲設計。
在任何環境顯示所有類型內容。在明亮場所，例如店頭櫥窗或陽光直射的位置顯示鮮明且清晰的訊息以發揮最大影響力。這款高亮度 LED 面板特別適合在環境光源明亮的寬敞、人潮眾多區域吸引目光。
打造任何形狀、大小和解析度的無邊框顯示器。飛利浦專業 LED 面板的模組化設計可適用於任何空間。組建大量身歷其境的設備，或者以吸引人的排列方式組合。輕鬆在門口或其他出入口周圍打造無縫銜接的顯示器。全新飛利浦 7000 系列甚至讓角落和曲面顯示器也能輕鬆打造。
透過精準實現盡善盡美。Active Health Monitoring 能確切顯示故障物品與位置，讓維修變得迅速、簡易且可預測。這個軟體可連線或離線使用，大幅提高更換相關零件過程的效率，對於擁有多個地理位置的顯示器擁有者而言是不可或缺的。
您的飛利浦專業級 LED 顯示器內建纜線線路，確保電源線與資料傳輸線收納整齊。顯示面板的店員和資料都以菊輪鍊連接，讓您盡可能減少雜亂、加快安裝速度。
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