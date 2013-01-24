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透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。
運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。串流內容也可用 PIP (子母畫面) 視窗顯示。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單
內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。
內建 PCI 插槽可供連線至 WiFI/藍牙或 4G LTE 模組，讓顯示器享有更優異的通訊能力。眾多可供客戶使用的配置，例如擴充的產品功能或加強的訊號處理能力，同樣也使機器對機器的通訊獲得強化。
內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。
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