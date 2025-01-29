Signage Solutions 飛利浦互動式 3000 系列
連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器
這款多功能 PCAP 顯示器擁有 450 尼特的亮度，可全天候運作，其設計也可降低各種能源消耗。接觸、啟發、連結。搭配 Android 13、Wave 就緒，不需要外接媒體播放器。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions 飛利浦互動式 3000 系列
容易清潔，採用防眩光和防指紋鍍膜
無邊框的嵌入式設計，防眩光玻璃強化邊緣到邊緣體驗。容易清潔，這些可互動的觸控式螢幕也具備防指紋鍍膜。
同時支援 30° 前後傾斜，非常適合安裝於自助服務機。
可縱向或橫向安裝，亦可前後傾斜 30°；具備各種尺寸，適合一系列安裝用途：架子上就非常適合 24 吋；傾斜或直立於銷售點、組態器、訂貨點和自助服務機，則有 32 吋和 43 吋可選；若是用於導覽，可考慮 55 吋。
即使在明亮的日光下，也能提供更好的能見度
飛利浦互動式 3000 系列擁有 450 cd/m2 的亮度，在明亮的光線下提供更好的能見度，專為全天候使用而設計，使其成為旅行與交通運輸中心、零售中心、餐飲地點等方面的絕佳選擇。容錯移轉亦包含在內，可讓顯示器在停電時自動切換主要與次要輸入。
不需要外部媒體播放器。4GB RAM + 32GB ROM。
極致的直覺式使用者體驗，搭載內建的專業 Android 13 SoC 可支援簡易的應用程式和解決方案整合，不需要外部媒體播放器。連線方式包括 WiFi 和藍牙以及 USB-C 連接埠。
遠端監控、維護和管理。
使用 PPDS Wave 控制器遠端管理您的顯示器和控制內容，這是旨在省時、節能和提供成本效益的革命性生態系統。在 PPDS ProStore 探索軟體應用程式，由我們經實證的合作夥伴網路來支援您的互動式願景。
支援企業永續發展與節能。
相較於先前的型號，消耗功率較低，可支援企業永續發展與節能。
更有效地連結客戶與內容。
提供順暢的連線能力，讓您輕鬆存取內容並與其互動。
開箱即用，讓您安心無憂。
穩定可靠、免擔憂的顯示器保障，從一開始就自動提供三年保固，讓您不再需要進行任何設定。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
108.0
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
42.5"
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 點距
-
0.245 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 顯示器色彩
-
1.07 B
- 對比率 (一般)
-
1200:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
度
- 可視角度 (垂直)
-
178
度
- 畫面增強
-
-
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
-
3D 梳型濾波器
-
3D MA 防交錯
-
動態對比增強效果
-
動態補償防交錯
-
循序掃描
- 面板技術
-
ADS
- 作業系統
-
Android 13
- 亮度最大 (玻璃後)
-
450 cd/m²
- 亮度最大 (玻璃前)
-
500 cd/m²
- 作業系統 UI 解析度
-
UHD
- 表面處理
-
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
Display Port1.3 (x1)
-
USB-C (具備 15 瓦供電)
- 其他連接
-
-
Micro USB (x1) (OTG)
-
USB 3.0 A (x2)
-
USB 3.0 B (x1)
-
Wifi：2T/2R 2.4/5/6 GHz
-
藍牙 5.2
-
OPS (外置，可拆卸)
- 外部控制
-
-
Gigabit LAN RJ45
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
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RS232 (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
便利
- 擺放位置
-
-
橫向 (24/7)
-
縱向 (24/7)
-
可向後傾斜高達 30° 安裝
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 遙控訊號
-
可鎖定
- 訊號迴路途徑
-
- 連線控制
-
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10 瓦
-
功率
- 主電源
-
100 ~ 240 VAC，50/60Hz
- 耗電量 (一般)
-
65
W
- 耗電量 (最大)
-
145W
- 待機消耗功率
-
<0.5W
- 能源標章等級
-
G
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
720 x 400，70Hz
-
640 x 480，60、67、75Hz
-
800 x 600，60Hz
-
832 x 624，75Hz
-
1024 x 768，60Hz
-
1152 x 870，75Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
-
1680 x 1050，60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
-
1920 x 1200，60Hz
-
3840 x 2160，60Hz、50Hz
- 視訊格式
-
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576p，50Hz
-
576i，50Hz
-
720p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
1080p，50、60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
990.0
mm
- 設備高度
-
578.2
mm
- 設備深度
-
69.3 公釐 (壁掛架) / 103.9 公釐 (外部 OPS 盒)
mm
- 設備寬度 (吋)
-
38.98 吋
吋
- 機體高度 (吋)
-
22.76"
吋
- 壁掛
-
200 公釐 x 200 公釐、M6
- 設備深度 (吋)
-
2.73" (Wall mount) / 4.09" (external OPS box)
吋
- 邊框寬度
-
23.4 公釐觸控黑色邊框 (上/右/左/下)
-
重量
- 產品含包裝 (公斤)
-
20.63
kg
- 產品含包裝 (磅)
-
45.48
lb
- 產品 (不含包裝) (公斤)
-
17.05 公斤
- 產品 (不含包裝) (磅)
-
37.59 磅
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 ~ 80% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 ~ 95% (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
-
MPEG 1/2 (1080p 60Hz)
-
MPEG 4 (1080p 60Hz)
-
H.263 (1080p 60Hz)
-
H.264 (4K2K 120Hz)
-
H.265 (4K2K 120Hz)
-
VP8 (1080p 60Hz)
-
VP9 (4K2K 120Hz)
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
AAC
-
HEAAC
-
MPEG 1/2/2.5 第 3 層
-
MPEG 1/2 第 1 層
-
MPEG 1/2 第 2 層
-
內建播放器
- CPU
-
四核心 Cortex A55
- GPU
-
多核心 Mali-G52
- 記憶體
-
4GB DDR3
- 收納
-
32 GB eMMc
-
配件
- 附配件
-
- 選購配件
-
開放式框架套件 (BM03751)
- 機座
-
BM05922 (選購)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
義大利文
-
日文
-
波蘭文
-
西班牙文
-
土耳其文
-
俄文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
CB
-
BSMI
-
FCC A 級
-
CU
-
ETL
-
IMDA
-
PSB
-
RoHS
-
EnergyStar 8.0
-
互動功能
- 多點觸控技術
-
投射電容式
- 觸控點
-
同時有 10 個觸控點
- 隨插即用
-
符合 HID 標準
- 防護玻璃
-
3 公釐強化安全玻璃
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