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  • 連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器 連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器 連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器

    Signage Solutions 飛利浦互動式 3000 系列

    43BDL3751T/00

    連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器

    這款多功能 PCAP 顯示器擁有 450 尼特的亮度，可全天候運作，其設計也可降低各種能源消耗。接觸、啟發、連結。搭配 Android 13、Wave 就緒，不需要外接媒體播放器。

    Signage Solutions 飛利浦互動式 3000 系列

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    連線體驗更佳 – 多功能的多點觸控顯示器

    容易清潔，採用防眩光和防指紋鍍膜

    無邊框的嵌入式設計，防眩光玻璃強化邊緣到邊緣體驗。容易清潔，這些可互動的觸控式螢幕也具備防指紋鍍膜。

    同時支援 30° 前後傾斜，非常適合安裝於自助服務機。

    可縱向或橫向安裝，亦可前後傾斜 30°；具備各種尺寸，適合一系列安裝用途：架子上就非常適合 24 吋；傾斜或直立於銷售點、組態器、訂貨點和自助服務機，則有 32 吋和 43 吋可選；若是用於導覽，可考慮 55 吋。

    即使在明亮的日光下，也能提供更好的能見度

    飛利浦互動式 3000 系列擁有 450 cd/m2 的亮度，在明亮的光線下提供更好的能見度，專為全天候使用而設計，使其成為旅行與交通運輸中心、零售中心、餐飲地點等方面的絕佳選擇。容錯移轉亦包含在內，可讓顯示器在停電時自動切換主要與次要輸入。

    不需要外部媒體播放器。4GB RAM + 32GB ROM。

    極致的直覺式使用者體驗，搭載內建的專業 Android 13 SoC 可支援簡易的應用程式和解決方案整合，不需要外部媒體播放器。連線方式包括 WiFi 和藍牙以及 USB-C 連接埠。

    遠端監控、維護和管理。

    使用 PPDS Wave 控制器遠端管理您的顯示器和控制內容，這是旨在省時、節能和提供成本效益的革命性生態系統。在 PPDS ProStore 探索軟體應用程式，由我們經實證的合作夥伴網路來支援您的互動式願景。

    支援企業永續發展與節能。

    相較於先前的型號，消耗功率較低，可支援企業永續發展與節能。

    更有效地連結客戶與內容。

    提供順暢的連線能力，讓您輕鬆存取內容並與其互動。

    開箱即用，讓您安心無憂。

    穩定可靠、免擔憂的顯示器保障，從一開始就自動提供三年保固，讓您不再需要進行任何設定。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      108.0  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      42.5"  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      點距
      0.245 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      顯示器色彩
      1.07 B
      對比率 (一般)
      1200:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  度
      可視角度 (垂直)
      178  度
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 3D MA 防交錯
      • 動態對比增強效果
      • 動態補償防交錯
      • 循序掃描
      面板技術
      ADS
      作業系統
      Android 13
      亮度最大 (玻璃後)
      450 cd/m²
      亮度最大 (玻璃前)
      500 cd/m²
      作業系統 UI 解析度
      UHD
      表面處理
      • 抗眩光鍍膜
      • 防指紋塗層

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • HDMI 2.0 (x2)
      • Display Port1.3 (x1)
      • USB-C (具備 15 瓦供電)
      其他連接
      • Micro USB (x1) (OTG)
      • USB 3.0 A (x2)
      • USB 3.0 B (x1)
      • Wifi：2T/2R 2.4/5/6 GHz
      • 藍牙 5.2
      • OPS (外置，可拆卸)
      外部控制
      • Gigabit LAN RJ45
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      • RS232 (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (24/7)
      • 縱向 (24/7)
      • 可向後傾斜高達 30° 安裝
      螢幕省電功能
      畫素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控訊號
      可鎖定
      訊號迴路途徑
      • 紅外線迴路途徑
      • RS232
      連線控制
      • RS232
      • RJ45

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10 瓦

    • 功率

      主電源
      100 ~ 240 VAC，50/60Hz
      耗電量 (一般)
      65  W
      耗電量 (最大)
      145W
      待機消耗功率
      <0.5W
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 720 x 400，70Hz
      • 640 x 480，60、67、75Hz
      • 800 x 600，60Hz
      • 832 x 624，75Hz
      • 1024 x 768，60Hz
      • 1152 x 870，75Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 3840 x 2160，30、60Hz
      • 1920 x 1200，60Hz
      • 3840 x 2160，60Hz、50Hz
      視訊格式
      • 480i，60Hz
      • 480p，60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，50Hz
      • 720p，50、60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 1080p，50、60Hz
      • 3840 x 2160，30、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      990.0  mm
      設備高度
      578.2  mm
      設備深度
      69.3 公釐 (壁掛架) / 103.9 公釐 (外部 OPS 盒)  mm
      設備寬度 (吋)
      38.98 吋  吋
      機體高度 (吋)
      22.76"  吋
      壁掛
      200 公釐 x 200 公釐、M6
      設備深度 (吋)
      2.73" (Wall mount) / 4.09" (external OPS box)  吋
      邊框寬度
      23.4 公釐觸控黑色邊框 (上/右/左/下)

    • 重量

      產品含包裝 (公斤)
      20.63  kg
      產品含包裝 (磅)
      45.48  lb
      產品 (不含包裝) (公斤)
      17.05 公斤
      產品 (不含包裝) (磅)
      37.59 磅

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 ~ 80% (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 ~ 95% (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • MPEG 1/2 (1080p 60Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60Hz)
      • H.263 (1080p 60Hz)
      • H.264 (4K2K 120Hz)
      • H.265 (4K2K 120Hz)
      • VP8 (1080p 60Hz)
      • VP9 (4K2K 120Hz)
      USB 播放圖片
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2.5 第 3 層
      • MPEG 1/2 第 1 層
      • MPEG 1/2 第 2 層

    • 內建播放器

      CPU
      四核心 Cortex A55
      GPU
      多核心 Mali-G52
      記憶體
      4GB DDR3
      收納
      32 GB eMMc

    • 配件

      附配件
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • 電源供應線 (3 公尺)
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器與 AAA 電池
      • AC 開關護蓋
      • RS232 纜線 (3 公尺) (x1)
      • USB-A 對 USB-B 纜線 (3 公尺) (x1)
      • WiFi 天線 (2 件)
      • CRD32 WiFi 模組
      選購配件
      開放式框架套件 (BM03751)
      機座
      BM05922 (選購)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 日文
      • 波蘭文
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC A 級
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • RoHS
      • EnergyStar 8.0

    • 互動功能

      多點觸控技術
      投射電容式
      觸控點
      同時有 10 個觸控點
      隨插即用
      符合 HID 標準
      防護玻璃
      3 公釐強化安全玻璃

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