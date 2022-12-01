Signage Solutions D-Line 顯示器
提供更多功能
快速的飛利浦 D-Line 專業級 4K UHD 顯示器，讓您脫穎而出。飛利浦的絕佳畫質可確保真實色彩與鮮明對比。您可以在單一螢幕上輕鬆顯示來自多種來源的內容。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions D-Line 顯示器
提供更多功能
智慧且快速的全天候顯示器。
- 43 吋
- UHD (3840 x 2160)
- 500cd/m²
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
SmartPower 確保節能效果
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
ADS 寬螢幕面板顯示器
透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。
選配 OPS 插槽
開放式易插拔規格是工業標準插槽，可插入與 OPS 相容的多媒體播放機，讓您隨時皆可視需求升級或變更您的硬體。將您的顯示器轉化為多功能數位告示板解決方案不僅變得越來越輕鬆，也越來越人性化了。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
108.0
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
42.5
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 像素間距
-
0.2451 x 0.2451 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示器色彩
-
10.7 億種
- 對比比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比比率
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 面板技術
-
ADS
- 霧度
-
25%
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-I (x1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐插孔
- 其他連接
-
OPS
- 視訊輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制
-
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
-
RJ45
-
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
便利
- 擺放位置
-
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴路途徑
-
-
DisplayPort
-
RS232
-
HDMI
-
紅外線迴路途徑
- 節能功能
-
智慧型電源模式
- 連線控制
-
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10W RMS
-
功率
- 主電源
-
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般)
-
62
W
- 耗電量 (最大)
-
170 瓦
- 待機消耗功率
-
0.5 瓦
- 能源標章等級
-
G
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
640 x 480，60Hz
-
800 x 600，60Hz
-
1024 x 768，60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1280 x 1024，60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900，60Hz
-
1680 x 1050，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
- 視訊格式
-
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576p，50Hz
-
576i，50Hz
-
720p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
1080p，50、60Hz
-
2160p，24、30、60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
973.0
mm
- 產品重量
-
10.71
kg
- 設備高度
-
561.2
mm
- 設備深度
-
63.5
mm
- 設備寬度 (吋)
-
38.31
吋
- 機體高度 (吋)
-
22.09
吋
- 壁掛
-
200 (水平) x 200 (垂直) 公釐、M6
- 設備深度 (吋)
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
13.9 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅)
-
23.61
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 - 95% RH (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
配件
- 附配件
-
-
AC 開關護蓋
-
飛利浦標誌 (x1)
-
RS232 菊輪鍊纜線
-
AC 電源線
-
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器與 AAA 電池
-
RS232 纜線
-
USB 護蓋與螺絲 x1
-
電線扣夾 (x3)
- 底座
-
BM05922 (選購)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
義大利文
-
日文
-
挪威文
-
波蘭文
-
葡萄牙文
-
俄文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
FCC A 級
-
CCC
-
RoHS
-
CB
-
BSMI
-
EMF
-
VCCI
-
PSB
-
ETL
-
CECP
-
EAC
-
EnergyStar 8.0
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