Signage Solutions D-Line 顯示器
智慧型的模組化設計，延長使用壽命
飛利浦 D-Line 經設計可與觀眾互動，讓顧客開心。這款多功能顯示器採用 Android 11，便於軟體整合，任何設定都能發揮影響力。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions D-Line 顯示器
智慧型的模組化設計，延長使用壽命
採用 Android
內建記憶體可儲存和播放內容
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
ADS 寬螢幕面板顯示器
透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。
4G/LTE 選配模組提供可靠的連線能力
選擇我們選配的 4G/LTE 模組，獲取得更可預測的頻寬與更快的下載速度，在全天候工作或無法取得區域網路連線的情況下，為您提供可靠的備份連線。
容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白
容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在媒體播放器故障 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。
模組化 - 延長產品使用壽命
我們的模組化設計可讓您的顯示器延伸至未來。搭配可輕鬆拆卸和更換的組件，有助於延長產品使用壽命，並專注於永續發展，降低 WEEE 的棄置處理。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
飛利浦 D-Line 採用 Android 11 並具有整合式 WiFi，可提供最極致、最安全且連線效能最佳的顯示器體驗。針對原生 Android 應用程式進行最佳化，並可讓您將 Web 應用程式和軟體直接安裝到顯示器上，無需使用外接式媒體播放器。
透過雲端來連接與控制內容
使用我們基於 Chromium 的整合式 HTML5 瀏覽器，透過雲端連線並控制您的內容。在線上設計您的內容，並連接單一顯示器或整個網路 (橫向或縱向)，以 4k UHD 解析度呈現。只要透過 WiFi 或 RJ45 纜線連接至網際網路即可。
透過 Wave 享受革命性的成果
透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦 D-Line 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
108.0
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
42.5
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 像素間距
-
0.2451 x 2451 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示器色彩
-
10.7 億種
- 對比比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比比率
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 畫面增強
-
-
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
-
動態補償防交錯
-
動態對比增強效果
-
循序掃描
- 面板技術
-
ADS
- 作業系統
-
Android 11
- 霧度
-
25%
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
DVI-I (x1)
-
DisplayPort 1.4 (x1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 3.0 (x2)
-
VGA (透過 DVI)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐插孔
- 其他連接
-
-
4G/LTE 天線接頭
-
Micro USB (x1) (OTG)
-
USB 2.0 (x1)
- 視訊輸出
-
DisplayPort 1.4 (x1)
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
- WiFi
-
WiFi 6 + 藍牙 5.2 (滑入式模組)
-
便利
- 擺放位置
-
- 區塊矩陣
-
最高 10 x 15
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴路途徑
-
-
RS232
-
紅外線迴路途徑
-
DisplayPort
- 節能功能
-
智慧型電源模式
- 連線控制
-
-
RS232
-
外部 4G mPCIe 插槽
-
RJ45
-
WiFi
- WiFi 通訊協定
-
a b g n、802.11 ax、802.11 ac
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10W RMS
-
功率
- 主電源
-
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般)
-
TBD
W
- 耗電量 (最大)
-
TBD
- 待機消耗功率
-
<0.5 W
- 能源標章等級
-
G
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
1024 x 768，60Hz
-
1280 x 1024，60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900，60Hz
-
1680 x 1050，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
-
640 x 480，60Hz
-
800 x 600，60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576i，50Hz
-
576p，50Hz
-
720p，50、60Hz
-
2160p，50、60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
973.0
mm
- 產品重量
-
10.71
kg
- 設備高度
-
561.2
mm
- 設備深度
-
63.5
mm
- 設備寬度 (吋)
-
38.31
吋
- 機體高度 (吋)
-
22.09
吋
- 壁掛
-
200 (水平) x 200 (垂直) 公釐、M6
- 設備深度 (吋)
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
13.9 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅)
-
23.61
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 - 95% RH (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
-
MPEG
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
-
WEBM
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
內建播放器
- CPU
-
2x A72 + 4x A53
- GPU
-
ARM Mali-T860 MP4
- 記憶體
-
4GB RAM
- 收納
-
32 GB eMMc
-
配件
- 附配件
-
-
RS232 菊輪鍊纜線
-
飛利浦標誌 (x1)
-
AC 開關護蓋
-
USB 護蓋 (x1)
-
螺絲
-
AC 電源線
-
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
-
快速入門指南
-
遙控器與 AAA 電池
-
RS232 纜線
-
WiFi 模組
-
電線扣夾 (x3)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
波蘭文
-
土耳其文
-
俄文
-
義大利文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
RoHS
-
CB
-
EMF
-
FCC A 級
-
EnergyStar 8.0
-
UL
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