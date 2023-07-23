透過雲端來連接與控制內容

使用我們基於 Chromium 的整合式 HTML5 瀏覽器，透過雲端連線並控制您的內容。在線上設計您的內容，並連接單一顯示器或整個網路 (橫向或縱向)，以 4k UHD 解析度呈現。只要透過 WiFi 或 RJ45 纜線連接至網際網路即可。