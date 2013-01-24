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運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，並將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。
內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。
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