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Q-Line 顯示器

50BDL3050Q/96
  • 強化告示板視覺體驗 強化告示板視覺體驗 強化告示板視覺體驗
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    Q-Line 顯示器

    50BDL3050Q/96

    強化告示板視覺體驗

    搭配 Q-Line 顯示器，以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。 查看所有優點

    Q-Line 顯示器

    強化告示板視覺體驗

    搭配 Q-Line 顯示器，以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。 查看所有優點

    強化告示板視覺體驗

    搭配 Q-Line 顯示器，以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。 查看所有優點

    Q-Line 顯示器

    強化告示板視覺體驗

    搭配 Q-Line 顯示器，以更環保的方式提供令人驚豔的清晰影像，具備高效能及耐用度且低耗能的優勢，可滿足最挑剔的使用需求。 查看所有優點

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      強化告示板視覺體驗

      具備無與倫比的效能

      • 50 吋
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定

      利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定

      運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。

      CMND：全權掌控您的顯示器

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      CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。

      利用 CMND & Create 製作與更新內容

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      運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。

      使用 HTML5 透過雲端來連接與控制內容

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      您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。您可以在線上設計您的告示板內容，然後將其連接到顯示器或整個網路。只需插入 RJ45 網際網路纜線連接至網路，並將顯示器與專屬網址連結，即可播放您的雲端內容。

      隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

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      讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

      SmartPower 確保節能效果

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      系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

      4K Ultra HD：讓您大開眼界的解析度

      較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。

      Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式

      內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        49.5  吋
        螢幕對角尺寸 (公制)
        125.73  cm
        面板解析度
        3840 x 2160
        最佳解析度
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率 (一般)
        4000:1
        反應時間 (一般)
        8  ms
        長寬比
        16:9
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        點距
        0.2854 x0.2854 公釐
        顯示器色彩
        10.7 億種
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 循序掃描
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果
        • 增強色彩
        • 色溫調整
        • 反交錯掃瞄器
        • 降噪功能
        • Smart Picture
        作業系統
        Android 5.0.1
        面板技術
        AMVA

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1280 x 1024，60Hz
        • 720 x 400，70Hz
        • 1024 x 768，60、75Hz
        • 800 x 600，60、75Hz
        • 1600 x 1200，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 640 x 480，60、72、75Hz
        • 3840 x 2160，30、60Hz
        視訊格式
        • 720p，50、60Hz
        • 1080p，50、60Hz
        • 1080i，25、30Hz
        • 480i，30、60Hz
        • 576i，25、50Hz
        • 480p，30、60Hz
        • 576p，25、50Hz
        • 2160p，30、50、60Hz

      • 連線

        視訊輸入
        • DVI-D
        • VGA (類比 D-Sub)
        • HDMI (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        音訊輸入
        3.5 公釐插孔
        音訊輸出
        音訊左/右聲道 (RCA)
        外部控制
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        • RJ45

      • 便利

        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        鍵盤控制
        可鎖定
        連線控制
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        節能功能
        智慧型電源模式
        擺放位置
        橫向 (18/7)
        遙控訊號
        可鎖定
        容易安裝
        遙控鎖
        記憶體
        8GB eMMC
        其他便利功能
        • Kensington 防盜鎖
        • VESA 安裝 (400x400 公釐)
        訊號迴路途徑
        • 紅外線迴路途徑
        • RS232
        區塊矩陣
        最高 10 x 15

      • 尺寸

        邊框寬度
        11.8 (頂端/左/右) 14.3 (底部) 公釐
        設備寬度
        1123.6  mm
        設備高度
        646.7  mm
        設備深度
        67.8  mm
        設備寬度 (吋)
        44.24  吋
        機體高度 (吋)
        25.5  吋
        設備深度 (吋)
        2.67  吋
        產品重量
        12.8  kg
        產品重量 (磅)
        28.16  lb
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐，M6

      • 作業環境條件

        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        溫度範圍 (操作)
        0~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80% (操作)，5 - 95% (儲存)  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 功率

        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        耗電量 (開啟模式)
        128 W
        待機消耗功率
        <0.5W
        省電功能
        智慧型電源模式
        耗電量 (最大)
        180 W
        耗電量 (一般)
        140  W

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 纜線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
        附配件
        RS232 菊輪鍊纜線
        機座
        BM05923/BM02542/BM05922

      • 多媒體應用程式

        USB 播放視訊
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM
        USB 播放圖片
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • 其他

        保固
        3 年保固
        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 波蘭文
        • 俄文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 日文
        • 捷克文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • Finnish
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        符合法規
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC Class B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB
        • CECP

      • 內建播放器

        收納
        8GB eMMC
        CPU
        ARM 四核心處理器
        記憶體
        2GB DDR3

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • RS232 纜線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)

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