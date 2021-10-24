使用 AppControl 遠端安裝及管理應用程式

完全集中控制安裝在飛利浦專業顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。