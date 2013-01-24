超極細鑲邊給您身歷其境的視覺體驗

精心設計的新一代視訊牆顯示器採用業界最細鑲邊與先進的調準解決方案。超細邊框顯示器可讓您強力放送的告示板內容，充分發揮影響力，確保您的訊息不會因粗厚的鑲邊而失焦。超極細鑲邊還可供您打造出天衣無縫的視訊牆配置，幾乎任何尺寸都沒問題。