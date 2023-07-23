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  • 智慧型的模組化設計，延長使用壽命 智慧型的模組化設計，延長使用壽命 智慧型的模組化設計，延長使用壽命

    Signage Solutions D-Line 顯示器

    55BDL4650D/96

    智慧型的模組化設計，延長使用壽命

    飛利浦 D-Line 經設計可與觀眾互動，讓顧客開心。這款多功能顯示器採用 Android 11，便於軟體整合，任何設定都能發揮影響力。

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    Signage Solutions D-Line 顯示器

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    智慧型的模組化設計，延長使用壽命

    採用 Android

    • 55 吋
    • 採用 Android
    • 500cd/m²
    內建記憶體可儲存和播放內容

    內建記憶體可儲存和播放內容

    透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

    4G/LTE 選配模組提供可靠的連線能力

    選擇我們選配的 4G/LTE 模組，獲取得更可預測的頻寬與更快的下載速度，在全天候工作或無法取得區域網路連線的情況下，為您提供可靠的備份連線。

    容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白

    容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在媒體播放器故障 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。

    模組化 - 延長產品使用壽命

    我們的模組化設計可讓您的顯示器延伸至未來。搭配可輕鬆拆卸和更換的組件，有助於延長產品使用壽命，並專注於永續發展，降低 WEEE 的棄置處理。

    Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

    飛利浦 D-Line 採用 Android 11 並具有整合式 WiFi，可提供最極致、最安全且連線效能最佳的顯示器體驗。針對原生 Android 應用程式進行最佳化，並可讓您將 Web 應用程式和軟體直接安裝到顯示器上，無需使用外接式媒體播放器。

    透過雲端來連接與控制內容

    使用我們基於 Chromium 的整合式 HTML5 瀏覽器，透過雲端連線並控制您的內容。在線上設計您的內容，並連接單一顯示器或整個網路 (橫向或縱向)，以 4k UHD 解析度呈現。只要透過 WiFi 或 RJ45 纜線連接至網際網路即可。

    透過 Wave 享受革命性的成果

    透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦 D-Line 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      138.7  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      54.6  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      像素間距
      0.315 × 0.315 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      亮度
      500  cd/m²
      顯示器色彩
      10.7 億種
      對比比率 (一般)
      5000:1
      動態對比比率
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 動態對比增強效果
      • 動態補償防交錯
      • 循序掃描
      面板技術
      VA
      作業系統
      Android 11
      霧度
      25%

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DVI-I (x1)
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • VGA (透過 DVI)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      其他連接
      • 4G/LTE 天線接頭
      • Micro USB (x1) (OTG)
      • USB 2.0 (x1)
      視訊輸出
      DisplayPort 1.4 (x1)
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      WiFi
      WiFi 6 + 藍牙 5.2 (滑入式模組)

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (24/7)
      • 縱向 (24/7)
      區塊矩陣
      最高 10 x 15
      螢幕省電功能
      畫素轉換
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴路途徑
      • 紅外線迴路途徑
      • DisplayPort
      • RS232
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RS232
      • 外部 4G mPCIe 插槽
      • RJ45
      • WiFi
      WiFi 通訊協定
      a b g n、802.11 ax、802.11 ac

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
      耗電量 (一般)
      TBD  W
      耗電量 (最大)
      TBD
      待機消耗功率
      0.5 W
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 1600 x 900，60Hz
      • 1024 x 768，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1440 x 900，60 Hz
      • 3840 x 2160，30、60Hz
      • 640 x 480，60Hz
      • 800 x 600，60Hz
      視訊格式
      • 1080i，50、60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，50Hz
      • 480p，60Hz
      • 480i，60Hz
      • 1080p，50、60Hz
      • 720p，50、60Hz
      • 2160p，50、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      1241.8  mm
      產品重量
      16.6  kg
      設備高度
      712.6  mm
      設備深度
      63.6  mm
      設備寬度 (吋)
      48.89  吋
      機體高度 (吋)
      28.20  吋
      壁掛
      400 (水平) x 400 (垂直) 公釐、M6
      設備深度 (吋)
      2.50  吋
      邊框寬度
      13.9 公釐 (等邊框)
      產品重量 (磅)
      36.60  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 - 80% RH (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 - 95% RH (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內建播放器

      CPU
      2x A72 + 4x A53
      GPU
      ARM Mali-T860 MP4
      記憶體
      4GB RAM
      收納
      32 GB eMMc

    • 配件

      附配件
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • AC 開關護蓋
      • USB 護蓋 (x1)
      • 螺絲
      • AC 電源線
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • 快速入門指南
      • 遙控器與 AAA 電池
      • RS232 纜線
      • WiFi 模組
      • 電線扣夾 (x3)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 波蘭文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 義大利文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • FCC A 級
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • UL

    Badge-D2C

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